Slovenská dcérska spoločnosť však vlani vykázala miliónovú stratu a výrobu sa jej nepodarilo naplno rozbehnúť.
Talianska spoločnosť Meta Electronics, ktorá plánovala vybudovať závod na výrobu komponentov do elektromobilov v Zavare pri Trnave, posiela svoju slovenskú dcérsku firmu do konkurzu. Pôvodne chcela investovať viac ako 100 miliónov eur a vytvoriť takmer 500 pracovných miest, informuje o tom Denník N.
Spoločnosť Meta System Slovakia však končí skôr, než sa výroba stihla naplno rozbehnúť. Okresný súd v Nitre už na jej žiadosť začal konkurzné konanie. Firma má necelú stovku zamestnancov, pričom vlani vykázala stratu 2,7 milióna eur. Rok predtým dosiahla stratu až 6,5 milióna eur.
Projekt vznikol po získaní zákazky od automobilky BMW. Investor pôvodne žiadal od štátu daňovú úľavu presahujúcu 20 miliónov eur, vláda mu napokon schválila deväť miliónov eur.
Za problémami v odvetví stojí aj pomalší, než očakávaný, rast predaja elektromobilov v Európe a silná konkurencia z Číny. Meta Electronics patrí do čínskej skupiny Deren Electronic.