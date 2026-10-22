Služba záchranárov na výjazdovej stanici v obci Lipovec sa v nedeľu zmenila na drámu.
Na dvor výjazdovej základne organizácie Záchranári Martin v obci Lipovec prišiel neznámy muž. Zameral sa na konkrétneho záchranára, ktorý v tom čase sedel na mieste vodiča v naštartovanom služobnom vozidle. Agresor prudko otvoril dvere, snažil sa záchranára vytiahnuť von a nepretržite naňho kričal vyhrážky ďalším fyzickým útokom.
Posádka rýchlo zareagovala, útok odrazila a okamžite plánovala opustiť dvor základne. V tom momente však zistila, že útočníci celú akciu vopred premysleli.
Vymysleli pascu a priviezli ťažkú techniku
Do incidentu sa zapojila ďalšia osoba blízka útočníkovi, ktorá bleskovo zamkla výjazdovú bránu na príjazdovej ceste visiacou zámkou. Samotný agresor medzitým z druhej strany zablokoval ústupovú cestu sanitky pristaveným bagrom.
Dvojica očakávala, že niektorý zo záchranárov z auta vystúpi, aby zámku na bráne otvoril, čo by útočníkom umožnilo v napadnutí pokračovať. Zdravotníci však zachovali chladnú hlavu, zamkli dvere sanitky zvnútra a priamo v aute počkali až na príchod privolanej policajnej hliadky.
Trestné oznámenia podávajú už od marca
Organizácia Záchranári Martin upozorňuje na nebezpečné správanie tejto konkrétnej skupiny ľudí už niekoľko mesiacov. Na agresorov podala viacero trestných oznámení za nebezpečné vyhrážanie. Prvé trestné oznámenie odovzdali polícii ešte v marci 2026, no vyšetrovatelia záchranárov dodnes neinformovali o žiadnom procesnom posune ani výsledkoch vyšetrovania.
Záchranári po víkendovom incidente zverejnili rázne stanovisko, v ktorom odmietajú ďalej mlčať: „Je neuveriteľné, že sa členovia záchrannej zložky Integrovaného záchranného systému musia obávať o svoje zdravie či životy pri výkone verejnoprospešných činností. Kam daná situácia musí zájsť, aby kompetentní konečne začali konať a dokázali ochrániť zdravotníkov pred narastajúcou kriminalitou a agresiou?“
Zdravotníci zároveň varujú pred ignorovaním rastúcej agresie voči personálu v prvej línii. Upozorňujú, že pokiaľ štátne orgány nedokážu zaistiť bezpečnosť zdravotníkov pri výkone práce, v nemocniciach a záchranných službách čoskoro nebude mať kto pomáhať pacientom.