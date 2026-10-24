Sčítavanie hlasov v hlavnom meste sa ešte len rozbieha a o definitívnom víťazovi zatiaľ nie je rozhodnuté.
Podľa prvých oficiálnych priebežných výsledkov po spracovaní úvodných 12 % okrskov má k obhajobe mandátu zatiaľ bližšie súčasný primátor Matúš Vallo, kandidát zoskupenia Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati.
Vallo si v prvej fáze sčítavania pripísal zisk 60,09 % hlasov, vďaka čomu si pred svojím hlavným protikandidátom vybudoval počiatočný náskok. Minister dopravy Jozef Ráž, ktorý sa o post uchádza ako nezávislý kandidát so silnou podporou vládnej koalície na čele so stranou Smer, zatiaľ získal dôveru 36,48 % zúčastnených voličov.
Zvyšní dvaja uchádzači o primátorskú stoličku do boja o vedenie magistrátu výraznejšie nezasiahli – predsedníčka Pirátov Zuzana Šubová si pripísala 2 % a Ľubomír Geci zo strany MySlovensko získal 0,78 % hlasov.
Hoci úvodné percentá nahrávajú pokračovaniu rozbehnutých mestských projektov pod vedením Matúša Valla, sčítavanie je na samom začiatku a ide o vzorku z minima okrskov. Definitívny verdikt a konečné rozloženie síl v bratislavskom mestskom zastupiteľstve prinesú až výsledky po sčítaní všetkých odovzdaných lístkov zo 17 mestských častí.