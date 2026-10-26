Zelenskyj potvrdil pripravenosť Kyjeva diskutovať, no územné otázky chce riešiť na úrovni lídrov.
Ukrajina, Rusko a Spojené štáty plánujú v novembri obnoviť mierové rokovania. Trojstranné stretnutie by sa malo uskutočniť v prvej polovici mesiaca v Abú Zabí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je pripravený rokovať. Otázky týkajúce sa územia by podľa neho mali riešiť priamo lídri krajín, zatiaľ čo ostatným témam sa môžu venovať vyjednávacie tímy.
Pripravenosť obnoviť rozhovory vyjadrilo aj Rusko. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov to potvrdil po stretnutí Vladimira Putina s americkým vyslancom Stevom Witkoffom v Petrohrade.
25. októbra 2026 o 6:52 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
19. októbra 2026 o 17:46 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky