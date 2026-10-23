Trump nechal z USA deportovať takmer milión migrantov. Len pätina z nich bola odsúdená za trestný čin
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TASR
dnes 23. októbra 2026 o 19:30
Čas čítania 0:28

Trump nechal z USA deportovať takmer milión migrantov. Len pätina z nich bola odsúdená za trestný čin

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Trump nechal z USA deportovať takmer milión migrantov. Len pätina z nich bola odsúdená za trestný čin
Zdroj: TASR/SP

Trumpova administratíva zároveň zrušila viac ako 300-tisíc víz.

Spojené štáty počas prvých 18 mesiacov druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa deportovali alebo vrátili takmer 980-tisíc migrantov. Vyplýva to zo správy amerického Inštitútu pre migračnú politiku.

Len približne 20 % deportovaných malo právoplatné odsúdenie za trestný čin. Medzi migrantmi, ktorí žili v USA najmenej dva roky, nemalo záznam o odsúdení až 71 %.

Počet deportácií sa v porovnaní s administratívou Joea Bidena aj prvým Trumpovým funkčným obdobím zvýšil. Stále však zostáva nižší než na začiatku tohto storočia.

Trump tvrdí, že prísnejšia imigračná politika má zvýšiť bezpečnosť krajiny. Ľudskoprávne organizácie však upozorňujú na možné porušovanie práv migrantov a riziko diskriminácie etnických menšín.

Americká administratíva zároveň počas Trumpovho druhého funkčného obdobia zrušila viac ako 300-tisíc víz. Jej imigračné opatrenia vyvolali aj viaceré súdne spory.

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Náhľadový obrázok: TASR/SP
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