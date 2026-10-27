VIDEO: Ničivé tornádo v tureckej Antalyi zabilo štyroch robotníkov
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Daniel Zbudila
dnes 27. októbra 2026 o 13:20
Čas čítania 0:51

VIDEO: Ničivé tornádo v tureckej Antalyi zabilo štyroch robotníkov

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VIDEO: Ničivé tornádo v tureckej Antalyi zabilo štyroch robotníkov
Zdroj: X/İsmail Özkan

Známe turecké letovisko Antalya zasiahla v pondelok večer prírodná tragédia.

Silné tornádo, ktoré v pondelok večer zasiahlo štvrť Fevzi Çakmak v tureckej Antalyi, malo tragické následky. Vzdušný vír sa sformoval lokálne a plnou silou udrel na oplotené stavenisko, kde zmietol ubytovacie kontajnery. V bunkách v tom čase spalo päť robotníkov, píše portál AA.

Tragickú bilanciu potvrdil guvernér provincie Hulusi Şahin priamo na mieste nešťastia: „Bohužiaľ, dvaja naši pracovníci zomreli na mieste a dvaja ďalší zomreli v nemocnici, kam ich previezli. Jeden z robotníkov je zranený, jeho stav nie je vážny.“ Na stavenisku padol pod náporom vetra aj veľký stavebný žeriav, pri tomto páde sa však nikto ďalší nezranil. Živel ušetril okolité budovy a z iných častí mesta škody nehlásili.

Extrémov pribúda, na vine je prehriate more

Tureckí meteorológovia vydali varovania pred ďalšími silnými búrkami a lokálnymi tornádami na západnom a juhozápadnom pobreží krajiny. Najväčšiu hrozbu majú v nasledujúcich dňoch predstavovať bleskové prívalové povodne.

Zasiahnutá oblasť nie je vybraná náhodou. Výskyt tornád v Turecku vzrástol za posledné dve desaťročia o 50 až 60 percent. Odborníci tento trend pripisujú klimatickým zmenám a rastúcim teplotám Stredozemného a Čierneho mora, ktoré fungujú ako motor pre tvorbu extrémnych búrkových buniek.

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Z niekdajšej meteorologickej zriedkavosti sa stal fenomén, ktorý ročne vygeneruje desiatky smrští. Až 47 percent všetkých tornád v krajine sa sústredí práve pozdĺž stredomorského pásma, pričom najrizikovejšou zónou zostáva práve provincia Antalya.

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Náhľadový obrázok: X/ İsmail Özkan
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