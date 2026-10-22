Hľadanie lacného servisu na sociálnych sieťach sa pre mladú matku z rakúskeho Štajerska zmenilo na totálnu nočnú moru.
Saskia B. zo Štajerska hľadala pomoc s výmenou vodného čerpadla v lokálnej facebookovej skupine. Muž, ktorý sa ozval s výhodnou ponukou, pôsobil seriózne – auto si vyzdvihol a rodine nechal náhradné vozidlo. Namiesto dielne však Passat využíval na súkromné účely, až kým v plnej rýchlosti nenarazil do stĺpa verejného osvetlenia, píše portál Heute.
Náraz videla náhodná policajná hliadka, ktorá pri kontrole odhalila, že muž vôbec nevlastní vodičské oprávnenie. Mechanik sa incident pokúsil pred majiteľkou ututlať tým, že narýchlo vymenil prednú masku. Poškodenie však bolo nezvratné – náraz kompletne vytrhol motor z uchytenia.
Odborný autoservis odhadol opravu na vyše 9 000 eur a auto označil za ekonomickú totálku. Saskia navyše našla detské oblečenie v kufri zaliate motorovým olejom od špinavých súčiastok.
Keď poškodená žena žiadala náhradu, muž arogantne vyhlásil, že má dvoch právnikov a žiadne peniaze. Rodina bez havarijného poistenia podala trestné oznámenie. Pre matku malého syna ide o existenčný problém – žijú na odľahlom mieste bez autobusového či vlakového spojenia a najbližší obchod majú vzdialený 16 kilometrov.