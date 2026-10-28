Všímavosť a okamžitá reakcia matky zabránili mimoriadne závažnému zločinu na maloletom dieťati.
Polícia zadržala 50-ročného muža, ktorý plánoval sexuálny styk s 12-ročným dievčaťom. Konaniu zabránila matka dievčaťa, ktorá komunikáciu s mužom náhodne našla v dcérinom telefóne. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Obvinený muž komunikoval s maloletým dievčaťom cez internet, ich komunikácia podľa polície smerovala k dohodnutiu sexuálneho styku. Muž si s dievčaťom dohadoval osobné stretnutie. O správach sa dozvedela matka dievčaťa, ktorá ich náhodne našla v dcérinom telefóne a následne kontaktovala políciu.
„Kriminalistom sa muža podarilo zadržať priamo v okamihu, keď prišiel na dohodnuté miesto. Zarážajúci bol aj fakt, že na stretnutie len s 12-ročným dievčaťom prišiel s neštandardnými a nebezpečnými predmetmi,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ už muža obvinil z trestného činu sexuálneho zneužívania, podaný bol aj podnet na jeho väzobné stíhanie. „V prípade obvineného ide o muža, ktorý už bol za obdobný skutok dvakrát súdne trestaný,“ dodala polícia.
V súvislosti s prípadom polícia upozorňuje, že deti si často neuvedomujú riziká online komunikácie. „Cudzí človek si môže postupne získať ich dôveru, vyvolať v nich pocit blízkosti a následne ich navádzať na veci, ktorým nerozumejú alebo ktoré im môžu ublížiť,“ uviedla polícia s tým, že v rámci rodinných vzťahov je dôležitá dôvera, otvorená komunikácia a záujem o svet, v ktorom deti trávia čoraz viac času.