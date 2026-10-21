Rezervácie letných pobytov a víkendových výletov sú pod drobnohľadom európskych regulátorov.
Najväčšia platforma na sprostredkovanie ubytovania v Európe čelí vážnemu tlaku zo strany európskych regulačných úradov. Európska komisia v stredu oznámila spustenie oficiálneho vyšetrovania spoločnosti Booking.com pre podozrenia, že zlyháva pri uplatňovaní nariadenia o digitálnych službách (DSA).
Krok Bruselu priamo nadväzuje na predbežné audity a analýzy rizikových správ, ktoré platforma predkladala v priebehu tohto aj predchádzajúcich troch rokov.
Fiktívne hotely a podvody cez správy
Hlavným cieľom vyšetrovateľov je zistiť, či portál podniká dostatočné a primerané kroky na elimináciu falošných ponúk, kradnutia identity a rôznych foriem phishingu. Európska legislatíva totiž veľkým technologickým hráčom striktne prikazuje aktívne odstraňovať nelegálny, klamlivý a škodlivý obsah.
Európska komisia otvorene varuje pred rizikami, kedy si cestovatelia v dobrej viere zaplatia neexistujúce ubytovanie alebo sa stanú terčom podvodníkov vystupujúcich pod falošnou identitou hotela. Pod drobnohľadom sa ocitne aj spôsob, akým sú citlivé rezervačné dáta sprístupňované ubytovateľom, fungovanie internej komunikačnej platformy medzi hosťom a hotelom či dodržiavanie transparentnosti pri sponzorovaných ponukách a reklamách.
V hre sú miliónové pokuty
Zodpovedné orgány pripomínajú, že pravidlá musia platiť pre každého bez výnimky. Podpredsedníčka Európskej komisie Henna Virkkunenová zdôraznila, že európski spotrebitelia musia mať garantovanú bezpečnosť pri plánovaní svojich ciest a trhový líder v segmente rezervácií musí brať zákonné požiadavky s plnou vážnosťou.
Pokiaľ vyšetrovanie dospeje k záveru, že Booking.com zanedbal bezpečnostné mechanizmy a zlyhal pri ochrane spotrebiteľa, Brusel má právomoc udeliť prevádzkovateľovi citeľnú finančnú pokutu, ktorej výška sa pri závažných porušeniach DSA môže vyšplhať až na percentá z celosvetového obratu firmy.