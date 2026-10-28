Diskontná sieť Kik zverejnila dôležité bezpečnostné varovanie pre svojich zákazníkov.
Maloobchodný reťazec Kik informoval o stiahnutí tovaru prostredníctvom oficiálneho oznámenia na svojej webovej stránke. Predmetom stiahnutia je päťdielna súprava kuchynských predmetov, ktorá bola uvedená do predaja 7. apríla 2026.
Dôvodom stiahnutia je laboratórne zistenie prítomnosti primárnych aromatických amínov (PAA). Tieto chemické zlúčeniny sa môžu uvoľňovať z nekvalitných plastov pri pôsobení vysokých teplôt, pričom mnohé z nich sú klasifikované ako potenciálne toxické či karcinogénne a nesmú prichádzať do priameho kontaktu s potravinami. Kontrola odhalila ich výskyt konkrétne v obracačkách na panvicu a v naberačke na polievku.
Ako výrobok rozpoznať a vrátiť
Spotrebitelia, ktorí si v uplynulých mesiacoch zakúpili náradie do kuchyne v sieti Kik, by mali skontrolovať identifikačné údaje výrobku:
- Názov tovaru: Päťdielna súprava kuchynských predmetov
- Obsah balenia: naberačka na polievku, dve lyžice, obracačka a metla na šľahanie
- Artiklové číslo: 1213776 / P269878
- Začiatok predaja: 7. apríl 2026
Vedenie siete vyzýva ľudí, aby neriskovali svoje zdravie a náradie prestali používať: „Prosíme, nepoužívajte daný produkt. Už zakúpený tovar prosíme vráťte späť do vašej predajne. Cena produktu vám bude vrátená.“ Vrátenie peňazí je možné uplatniť priamo na pokladni v ktorejkoľvek pobočke siete Kik.