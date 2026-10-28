Desiatky incidentov ročne, útoky päsťami, vyhrážanie aj brutálne násilie. Fyzická agresia voči personálu vo verejnej doprave dosiahla kritickú hranicu, čo potvrdili aj nedávne prípady z Martina a Nových Zámkov.
Prípady verbálnych vyhrážok aj surového fyzického násilia sa rátajú na desiatky ročne. Medzi najčerstvejšie patrí incident z Martina, kde opitý mladík napadol vlakvedúcu, ťahal ju za vlasy a spôsobil jej zranenia, s ktorými musela byť hospitalizovaná v nemocnici. Iba niekoľko dní predtým v Nových Zámkoch iný pasažier vrazil vlakvedúcemu päsťou priamo do tváre, píše tnlive.sk.
Na stupňujúci sa teror reaguje rezort dopravy legislatívnym zásahom. Minister Jozef Ráž avizoval zmenu pravidiel: „Urobíme novelu nášho zákona o doprave, kde označíme vlakvedúcich a rušňovodičov za chránené osoby.“
Ak parlament návrh schváli, súdy sa budú na akýkoľvek útok pozerať podstatne prísnejšou optikou. Hoci status chránenej osoby nezabráni incidentom fyzicky, má plniť kľúčovú preventívnu a odstrašujúcu funkciu. Napríklad pri trestnom čine nebezpečného vyhrážania sa horná hranica trestu odňatia slobody posunie z jedného až na tri roky.
Výpravcovia prežili bodnutie nožom aj útok telefónom
Vlakovým personálom sa však zoznam ohrozených pracovníkov nekončí. Do debaty o novele sa dôrazne zapojila Republiková rada Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Podľa jej podpredsedu Mateja Ferenceiho sú práve dispečeri a výpravcovia často ponechaní napospas nebezpečenstvu, keďže na staniciach slúžia úplne sami a stoja v prvej línii kontaktu s problematickými jednotlivcami.
Železničiari z pozemného personálu upozorňujú na sériu otrasných incidentov z minulosti: „Náš kolega výpravca bol bodnutý nožom. Mali sme Handlovú, kde signalistku ubili telefónom priamo na stanovišti. Šlo o veľmi ťažké zranenia,“ ozrejmil Ferencei s tým, že bez adekvátnej právnej ochrany zostávajú zraniteľní.
Bezpečie žiadajú aj šoféri električiek a autobusov
Rovnakú mieru ochrany by uvítali aj prevádzkovatelia mestskej hromadnej dopravy. Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek sú dennodenne vystavení kolíznym situáciám a opitým či agresívnym cestujúcim.
Tento krok obhajuje tajomník Združenia dopravných podnikov Marek Modranský: „Sme za to, aby boli chránení, lebo prichádzajú priamo do kontaktu s cestujúcimi. Máme viacero incidentov, kde čelili útokom a agresii.“ Dopravné podniky už v tejto záležitosti oficiálne oslovili ministerstvo dopravy. To sa k rozšíreniu zoznamu chránených osôb o ďalšie kategórie pracovníkov vo verejnej doprave vyjadrilo pozitívne a uviedlo, že je takejto úprave naklonené.