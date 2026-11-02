Tlačidlo na zadanie požiadavky na rezerváciu financií bude dostupné od 13:00.
Prvé rezervácie príspevkov na kúpu domácich zelených technológií Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) potvrdí v pondelok (2. 11.). Nerozdelí však naraz celých 28,6 milióna eur určených na projekt Zelená domácnostiam 2, prostriedky bude uvoľňovať postupne. Tlačidlo na zadanie požiadavky na rezerváciu financií bude dostupné od 13:00, registrovať sa dá vopred. Vyplýva to z informácií na stránkach SIEA.
O poradí v zásobníku rozhodne čas odoslania požiadavky na rezerváciu financií. SIEA ďalšie rezervácie umožní vždy, keď celkový objem rezervovaných financií klesne pod minimálny limit jeden milión eur, a to až do naplnenia maximálneho limitu dvoch miliónov eur. Po potvrdení rezervácie bude mať domácnosti 45 dní na dokončenie inštalácie a podanie úplnej žiadosti.
Podporu je možné získať na fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet a tepelné čerpadlá. Najväčší príspevok je možné získať na kúpu tepelného čerpadla, a to 4000 eur, v prípade nároku na zvýhodnenie 4600 eur.
Zvýhodnenie platí pre domácnosti v oblastiach riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. Netýka sa však kotlov na biomasu.
Príspevok môžu domácnosti využiť aj na zariadenia nainštalované v minulosti, najneskôr 1. januára 2024. Pre Bratislavský kraj je určených 1,6 milióna eur, pre ostatné kraje zvyšných 27 miliónov eur. Suma je podľa webovej stránky SIEA vyčlenená na roky 2026 až 2029.