Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oficiálne spustila predpredaj elektronických diaľničných známok na rok 2027.
Možnosť zabezpečiť si diaľničnú známku vopred je určená vodičom, ktorí sa chcú vyhnúť stresu a náporu na prelome rokov. Na oficiálnom štátnom portáli eznamka.sk si motoristi môžu vybrať edíciu pre rok 2027 a nastaviť začiatok jej platnosti s posunom až o dva mesiace. NDS pripomína, že pri minuloročnej kampani využilo nákup s predstihom 13-tisíc motoristov, pričom pred zaplatením odporúča poriadne skontrolovať zvolenú kategóriu aj dátum štartu platnosti.
Cenová hladina poplatkov za využívanie rýchlostných ciest a diaľnic sa pritom nemení. Člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v Národnej diaľničnej spoločnosti Peter Braška potvrdil, že pre budúci rok zostáva cena diaľničných známok rovnaká, pričom NDS pokračuje v úpravách zameraných na zvýšenie komfortu a lepšiu dostupnosť nákupu pre všetkých šoférov.
Pozor na sprostredkovateľov, ktorí zbytočne navyšujú účet
Diaľničiari zastrešujú distribúciu e-známok vo vlastnej réžii od roku 2024, keď predaj prevzali od súkromnej spoločnosti SkyToll. V rámci zjednodušenia služieb postupne zaviedli digitálne platobné peňaženky Apple Pay a Google Pay, sprístupnili jednodňovú diaľničnú známku a predaj rozšírili aj na vybrané priehradky Slovenskej pošty.
Súčasne s novou edíciou však NDS opätovne vydala dôrazné varovanie pred sprostredkovateľskými portálmi. Oficiálnu cenu a bezpečný nákup bez skrytých poplatkov totiž štát garantuje výhradne cez oficiálny webový portál eznamka.sk, vlastnú mobilnú aplikáciu a zazmluvnené oficiálne predajné miesta.
Pri nákupe cez neoficiálne weby motoristi zaplatia prirážku za sprostredkovanie, odovzdávajú osobné a bankové údaje anonymným prevádzkovateľom a pri prípadnom omyle v evidenčnom čísle vozidla sa vystavujú mimoriadne komplikovanému reklamačnému konaniu.