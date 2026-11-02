ÚBOK zasahoval v rámci porušovania správy cudzieho majetku.
Prípad siaha do novembra 2016. Vtedajšia pracovníčka katastra vtedy podpísala sporný dodatok k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb. Týmto podpisom sa pôvodná zákazka výrazne rozšírila o ďalšie IT technológie a doplnkové služby, uviedla polícia na Facebooku.
Zásadným problémom však bolo, že štátny úrad vôbec nevyhlásil verejné obstarávanie. Nové požiadavky zadala úradníčka priamo existujúcemu dodávateľovi bez toho, aby trh otestoval iné, cenovo výhodnejšie ponuky.
Znalecký posudok potvrdil miliónové manko
Na celý obchod si preto posvietili policajní experti a vypracované znalecké posudky priniesli jednoznačné zistenia. Ceny jednorazových plnení boli výrazne prestrelené a kataster zaplatil za služby sumu, ktorá bežnú trhovú realitu prevýšila o viac ako 1,5 milióna eur bez DPH.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK preto bývalú úradníčku obvinil zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Polícia potvrdila, že v prípade naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom detailne objasniť celé zákulisie tohto nevýhodného štátneho nákupu.