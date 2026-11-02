V kľúčovom americkom štáte Michigan prepukol otvorený stranícky rozkol iba dva dni pred rozhodujúcimi voľbami do amerického Kongresu.
Volebný súboj o Senát v Michigane patrí k najostrejšie sledovaným zápasom celých tohtoročných kongresových volieb. V nedeľu však kampaň zasiahlo zemetrasenie priamo zvnútra Demokratickej strany. Úradujúca kongresmanka Haley Stevensová, ktorá sa v augustových primárkach neúspešne uchádzala o senátnu nomináciu so záštitou straníckeho vedenia, pred novinármi oficiálne podporila kandidáta republikánov Mikea Rogersa.
„Sú to veľmi tesné voľby, to všetci vieme, ale Abdul dal jasne najavo, že v jeho kampani nie som vítaná,“ vysvetlila Stevensová svoj bezprecedentný obrat.
Vedenie demokratov reagovalo s neskrývaným hnevom. Líder senátnej menšiny Chuck Schumer označil konanie kongresmanky za „opovrhnutiahodnú zradu“. Predseda Demokratického národného výboru (DNC) Ken Martin vyhlásil, že ide o zlyhanie a zradu základných hodnôt strany. Zároveň zdôraznil, že manévre na poslednú chvíľu stranu neoslabia a DNC v záverečných hodinách kampane strojnásobí svoje úsilie v prospech oficiálneho kandidáta.
Z nečakanej roztržky okamžite vyťažil Donald Trump. Počas nedeľného prejavu v štáte Iowa uviedol, že Stevensová „povedala to, čo bolo ochotných vysloviť len málo ľudí“, a verejne ju vyzval, aby rovno vstúpila do Republikánskej strany.
Progresívny favorit
Demokratický kandidát Abdul El-Sayed prešiel útok vlastnej kolegyne s chladnou hlavou. „Úprimne povedané, na Haley Stevensovú vôbec nemyslím. Myslím na tých 9 999 998 ľudí, ktorí s touto dvojicou nemajú nič spoločné,“ reagoval v narážke na celkovú populáciu Michiganu s tým, že jeho prioritou sú reálne riešenia pre občanov, nie zákulisné mocenské intrigy.
Rozkol v Michigane poukazuje na pretrvávajúce napätie medzi centristickým krídlom demokratov a nastupujúcou ľavicovo-progresívnou vlnou. El-Sayed patrí k výrazným tváram mladšej generácie strany – je hlasným kritikom bezpodmienečného spojenectva USA s Izraelom a opakovane volá po zastavení dodávok amerických zbraní do regiónu, čím polarizuje tradičný stranícky establishment.
Pokiaľ by El-Sayed v utorkovom hlasovaní uspel, zapísal by sa do dejín ako vôbec prvý moslimský člen amerického Senátu. Prieskumy verejnej mienky mu zatiaľ prisudzujú mierny náskok pred republikánom Rogersom. Celkové rozloženie síl je však mimoriadne vyrovnané: zatiaľ čo návrat väčšiny v Snemovni reprezentantov majú demokrati na dosah, konečný verdikt o kontrole Senátu môže závisieť práve od výsledku v Michigane.