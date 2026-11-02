Zlúčenie dvoch známych operátorov prináša niekoľko administratívnych noviniek. Dobrou správou je, že väčšina zákazníkov nemusí podnikať žiadne kroky. Existuje však detail, na ktorý by si mali dať pozor pri platení.
Od 1. novembra 2026 sa na Slovensku oficiálne spojili telekomunikační operátori O2 a UPC. Spoločnosť UPC Broadband Slovakia zanikla ako samostatná firma a všetky jej práva a povinnosti prevzala O2 Slovakia.
Zlúčenie nadväzuje na akvizíciu UPC, ktorú O2 dokončilo ešte koncom apríla 2026. Zatiaľ čo predchádzajúci krok znamenal zmenu vlastníka, novembrové zlúčenie prináša aj administratívne zmeny pre zákazníkov.
Čo sa stane s cenami, zmluvami, faktúrami a platbami? Prinášame prehľad najdôležitejších zmien.
1. Zmenia sa ceny internetu a televízie?
Nie. O2 potvrdilo, že samotné zlúčenie nemá vplyv na aktuálne ceny služieb UPC. Zákazníkom zostávajú aj existujúce balíky, zmluvné podmienky a dohodnuté zľavy.
2. Musia zákazníci podpisovať nové zmluvy?
Nie. Všetky existujúce zmluvy zostávajú v platnosti a zákazníci nemusia podpisovať nové dokumenty ani opätovne aktivovať svoje služby. O2 sa automaticky stalo novým poskytovateľom služieb na základe právneho nástupníctva. Zákazníci UPC zároveň neprechádzajú automaticky na mobilné či internetové programy O2.
3. Čo sa mení na novembrových faktúrach?
Práve faktúry predstavujú najviditeľnejšiu zmenu. Od 1. novembra ich za služby UPC vystavuje spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. Namiesto pôvodných údajov UPC sa na nich objavia identifikačné údaje O2. Faktúry pritom môžu vyzerať takmer rovnako ako doteraz. Pri logu UPC sa môže objaviť aj označenie „Sme súčasťou sveta O2“.
Nové fakturačné údaje spoločnosti:
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- Sídlo: Pribinova 40, 811 09 Bratislava
- IČO: 47 259 116
- DIČ: 2121743437
4. Treba meniť bankový účet alebo trvalý príkaz?
Číslo účtu IBAN na úhradu faktúr zostáva rovnaké. Zákazníci, ktorí platia prostredníctvom SEPA inkasa alebo už nastaveného trvalého príkazu, nemusia nič meniť. Pri manuálnych bankových prevodoch však O2 odporúča uvádzať nové meno príjemcu: O2 Slovakia, s.r.o.
Ak má zákazník stále uvedený pôvodný názov UPC, operátor vysvetľuje, že platbu možno potvrdiť a úspešne uskutočniť aj bez jeho zmeny. Aktualizácia mena príjemcu má predovšetkým predísť upozorneniu banky na nesúlad medzi názvom a bankovým účtom.
5. Skončí značka UPC na Slovensku?
Zatiaľ nie. Hoci spoločnosť UPC Broadband Slovakia právne zanikla, značka UPC zostáva zachovaná. Zákazníci tak naďalej využívajú internet a televíziu pod známym názvom.
Operátor potvrdil, že existujúce kontaktné údaje UPC zostávajú v platnosti. Zákazníci sa preto môžu so svojimi otázkami, poruchami alebo požiadavkami obracať na doterajšie kontakty.