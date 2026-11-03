Diváci dnes neuvidia viaceré známe relácie a rozhlasové stanice upravia svoj program.
Zamestnanci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) začali v utorok o polnoci 24-hodinový štrajk. Protestujú proti plánovanému zrušeniu koncesionárskych poplatkov, ktoré presadzuje vláda premiéra Andreja Babiša. Obávajú sa, že zmena financovania by mohla ohroziť nezávislosť verejnoprávnych médií.
Štrajk výrazne ovplyvní televízne aj rozhlasové vysielanie. ČT neodvysiela hlavnú spravodajskú reláciu Události ani ranné Studio 6. Viaceré ďalšie programy nahradí archívnym obsahom. V rozhlase bude namiesto bežného vysielania na mnohých staniciach hrať hudba alebo zaznejú reprízy.
K protestu sa podľa organizátorov pripojila väčšina zamestnancov oboch médií. Zhromaždenia sa uskutočnia vo viacerých českých mestách vrátane Prahy, kde je naplánovaný aj pochod na Václavské námestie.
Dôvodom štrajku je návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov, ktorý českí poslanci schválili 23. októbra v prvom čítaní. Zamestnanci žiadajú jeho stiahnutie a otvorenie odbornej diskusie o financovaní médií.
Babiš kritiku odmieta
Premiér Andrej Babiš odmieta, že by vláda chcela ovládnuť verejnoprávne médiá. Tvrdí, že ich nezávislosť zmenou financovania nebude ohrozená a pripúšťa aj možné úpravy návrhu.