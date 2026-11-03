Pellegrini stopol Kažimírovo vymenovanie na čele NBS: Kým si neočistí meno, funkciu nedostane
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dnes 3. novembra 2026 o 7:18
Čas čítania 1:15

Pellegrini stopol Kažimírovo vymenovanie na čele NBS: Kým si neočistí meno, funkciu nedostane

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Pellegrini stopol Kažimírovo vymenovanie na čele NBS: Kým si neočistí meno, funkciu nedostane
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Z prezidentského paláca prišiel vládnej koalícii jasný signál a ďalšia zablokovaná kľúčová stolička.

Kreslo guvernéra Národnej banky Slovenska zostáva v politickom aj právnom pate. Peter Kažimír presluhuje vo svojej funkcii už presne 518 dní, pričom jeho pôsobenie zaťažuje verdikt súdu, ktorý ho minulý rok neprávoplatne uznal za vinného v korupčnej kauze spojenej s podplácaním, píše tnlive.sk.

Hoci koaličná strana Hlas-SD, ktorej podľa dohôd patrí právo nominovať šéfa centrálnej banky, chcela Kažimíra posadiť do kresla na ďalšie šesťročné funkčné obdobie, narazila na najvyššej úrovni. Prezident Peter Pellegrini vyslal z Prezidentského paláca nekompromisné veto: kým si doterajší guvernér neočistí meno a nezbaví sa obvinení, vymenovací dekrét nepodpíše.

Situácia nesie silnú dávku politickej irónie. Bol to práve Peter Pellegrini, kto v čase svojho pôsobenia na čele vládneho kabinetu Kažimíra do pozície guvernéra pôvodne presadil.

Fico ho nechcel už vlani, Hlas napriek tomu cúvnuť nemieni

Nominácia niekdajšieho ministra financií nebola priechodná ani v rámci samotnej vládnej koalície. Ešte pred terajším postojom hlavy štátu narazil Kažimír u svojho bývalého straníckeho šéfa. Premiér Robert Fico sa totiž už minulý rok nechal počuť, že pre vládny Smer nepredstavuje vhodnú voľbu na čelo NBS.

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Napriek výhradám premiéra aj prezidentskému vetu strana Hlas-SD odmieta hľadať alternatívne meno. Vedenie strany deklaruje, že na ich personálnom výbere sa nič nemení a Kažimír zostáva ich jednoznačným kandidátom na riadenie centrálnej banky.

Záchrana cez premlčanie: Môže sa Kažimír vrátiť do hry?

Rozuzlenie celej kauzy však nemusí priniesť definitívny verdikt o vine či nevine, ale legislatívne zmeny presadené samotnou vládou. Vládna novela Trestného zákona, ktorá priniesla rozsiahle znižovanie sadzieb a skrátenie premlčacích lehôt, totiž zasahuje aj do Kažimírovho prípadu.

Právni zástupcovia guvernéra argumentujú, že podľa novej úpravy malo byť jeho stíhanie na súde už dávno zastavené z dôvodu premlčania. Pokiaľ justícia konanie z tohto procesného dôvodu definitívne uzavrie, Kažimír formálne získa čistý register trestov. V takom prípade by sa jeho meno mohlo opätovne objaviť na stole prezidenta – za predpokladu, že koaliční partneri stihnú nájsť spoločnú reč ešte pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami.

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Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
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