Z prezidentského paláca prišiel vládnej koalícii jasný signál a ďalšia zablokovaná kľúčová stolička.
Kreslo guvernéra Národnej banky Slovenska zostáva v politickom aj právnom pate. Peter Kažimír presluhuje vo svojej funkcii už presne 518 dní, pričom jeho pôsobenie zaťažuje verdikt súdu, ktorý ho minulý rok neprávoplatne uznal za vinného v korupčnej kauze spojenej s podplácaním, píše tnlive.sk.
Hoci koaličná strana Hlas-SD, ktorej podľa dohôd patrí právo nominovať šéfa centrálnej banky, chcela Kažimíra posadiť do kresla na ďalšie šesťročné funkčné obdobie, narazila na najvyššej úrovni. Prezident Peter Pellegrini vyslal z Prezidentského paláca nekompromisné veto: kým si doterajší guvernér neočistí meno a nezbaví sa obvinení, vymenovací dekrét nepodpíše.
Situácia nesie silnú dávku politickej irónie. Bol to práve Peter Pellegrini, kto v čase svojho pôsobenia na čele vládneho kabinetu Kažimíra do pozície guvernéra pôvodne presadil.
Fico ho nechcel už vlani, Hlas napriek tomu cúvnuť nemieni
Nominácia niekdajšieho ministra financií nebola priechodná ani v rámci samotnej vládnej koalície. Ešte pred terajším postojom hlavy štátu narazil Kažimír u svojho bývalého straníckeho šéfa. Premiér Robert Fico sa totiž už minulý rok nechal počuť, že pre vládny Smer nepredstavuje vhodnú voľbu na čelo NBS.
Napriek výhradám premiéra aj prezidentskému vetu strana Hlas-SD odmieta hľadať alternatívne meno. Vedenie strany deklaruje, že na ich personálnom výbere sa nič nemení a Kažimír zostáva ich jednoznačným kandidátom na riadenie centrálnej banky.
Záchrana cez premlčanie: Môže sa Kažimír vrátiť do hry?
Rozuzlenie celej kauzy však nemusí priniesť definitívny verdikt o vine či nevine, ale legislatívne zmeny presadené samotnou vládou. Vládna novela Trestného zákona, ktorá priniesla rozsiahle znižovanie sadzieb a skrátenie premlčacích lehôt, totiž zasahuje aj do Kažimírovho prípadu.
Právni zástupcovia guvernéra argumentujú, že podľa novej úpravy malo byť jeho stíhanie na súde už dávno zastavené z dôvodu premlčania. Pokiaľ justícia konanie z tohto procesného dôvodu definitívne uzavrie, Kažimír formálne získa čistý register trestov. V takom prípade by sa jeho meno mohlo opätovne objaviť na stole prezidenta – za predpokladu, že koaliční partneri stihnú nájsť spoločnú reč ešte pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami.