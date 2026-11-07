V atmosfére nad severným pólom sa formuje mimoriadna meteorologická situácia, ktorá môže výrazne zamiešať kartami tohtoročnej zimy.
Zatiaľ čo počas bežnej jesene polárny vír postupne naberá na obrátkach a svoj vrchol dosahuje v zimných mesiacoch, aktuálny ročník píše celkom iný scenár. Výpočty európskeho modelu ECMWF ukazujú bezprecedentný prepad západného prúdenia v stratosfére. Rýchlosť vetra, ktorá sa na prelome mesiacov štandardne pohybuje okolo 25 metrov za sekundu, klesla na minimum a meteorologické simulácie počítajú dokonca s jej obrátením na východný smer.
Tento jav spôsobujú takzvané Rossbyho (planetárne) vlny, ktoré stúpajú z troposféry do stratosféry, odovzdávajú hybnosť a spôsobujú náhle oteplenie polárnej stratosféry. Ak k úplnému rozpadu skutočne dôjde, stane sa tak približne o tri týždne skôr než pri doterajších historických rekordoch.
December so snehom, január v znamení obratu
Oslabenie cirkulácie znamená stratu stability – studená vzduchová hmota prestáva byť uväznená nad Arktídou a dostáva voľnú cestu na juh. Slovinský meteorológ Andrej Flis z platformy Severe Weather Europe preskúmal tisíce modelových výstupov za podobných počiatočných podmienok. Z analýzy vyplýva, že december by mohol v Európe a USA priniesť citeľne chladnejšie podmienky.
Rozloženie tlakových útvarov – vysoký tlak nad západnou Európou a níž nad severom a východom – vytvára ideálny kanál na prienik studeného vzduchu od severu. Keďže táto vzduchová hmota nasaje vlhkosť nad oceánom, môže veľkej časti kontinentu priniesť nadpriemernú snehovú pokrývku. S príchodom januára by sa však karta mala začať obracať: mrazy by sa stiahli na severozápad, východ kontinentu by sa oteplil a stredná Európa vrátane Slovenska by sa ocitla priamo na rozhraní týchto dvoch vzduchových más.
Do hry vstupuje rekordný El Niño
Hoci minulé rozpadnutia polárneho víru priniesli kruté mrazy, experti tlmia prehnané očakávania. K podobnému skorému rozpadu začiatkom novembra totiž v modernej meteorologickej histórii ešte nikdy nedošlo, čo znamená, že atmosféra vstupuje do neprebádaného územia.
Globálne počasie navyše v súčasnosti ovplyvňuje jav El Niño dosahujúci rekordné hodnoty a západná fáza kvázi-dvojročnej oscilácie (QBO) nad rovníkom. Ako zdôrazňuje sám Flis, prezentované dáta nemožno brať ako hotovú predpoveď zimy. Masívna sila El Niña môže dôsledky polárneho víru kedykoľvek prekryť alebo výrazne oslabiť, preto na definitívny verdikt o charaktere nadchádzajúcej zimy zostáva ešte priskoro.