Diaľnicu D2 v noci uzavrú: Pri križovatke Dúbravka osádzajú nové značenie, dopravu odklonia cez Patrónku
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TASR
dnes 6. novembra 2026 o 12:35
Čas čítania 0:56

Diaľnicu D2 v noci uzavrú: Pri križovatke Dúbravka osádzajú nové značenie, dopravu odklonia cez Patrónku

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Diaľnicu D2 v noci uzavrú: Pri križovatke Dúbravka osádzajú nové značenie, dopravu odklonia cez Patrónku
Zdroj: TASR/Tomáš Halász

Motoristi prechádzajúci cez západ hlavného mesta sa musia v noci z piatka na sobotu (7. novembra) pripraviť na rozsiahle dopravné obmedzenia.

V noci z piatka na sobotu (7. 11.) uzavrú diaľnicu D2 v úseku pripravovanej križovatky Dúbravka. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojom webe, kde spresňuje, že uzávera sa začne v piatok o 21:00 a potrvá do soboty ráno.

Chystaná nočná uzávera bude zároveň poslednou počas aktuálnej stavebnej sezóny. „Ukončovanie stavebnej sezóny 2026 na D2 si vyžaduje demontáž dočasného dopravného značenia a naopak, montáž portálových značiek. Ide o práce, ktoré z bezpečnostného hľadiska nie je možné realizovať pri zachovaní živej dopravy,“ upozornil v súvislosti s nočnou uzáverou investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Informuje ďalej, že v smere na Brno bude doprava presmerovaná na Patrónku a Lamačskú cestu s napojením na diaľnicu po Hodonínskej. V smere na Bratislavu zídu motoristi na diaľničnom výjazde Lamač na Hodonínsku, pôjdu cez Patrónku a napoja sa pri Slávičom údolí pred mostom Lanfranconi. Uzávera sa na pár hodín dotkne aj čerpacích staníc v úseku.

NDS pripomína, že posledné slovo bude mať ako vždy počasie. „Najmä v prípade silného nárazového vetra nie je možná montáž portálových značiek, uzávera sa tak bude musieť odložiť,“ objasňuje. Vodičom odporúča pozorne sledovať dopravné značenie.

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Uzávera sa časovo prekrýva s prácami v tuneli Sitina. Ten od septembra prechádza stavebnou obnovou a počas víkendových nocí je uzatvorený, vrátane noci zo 6. na 7. novembra.

Budúca križovatka Dúbravka na D2 má zjednodušiť dopravnú situáciu na západe Bratislavy a významne odľahčiť mestskú infraštruktúru, ktorú dnes obyvatelia západných častí hlavného mesta využívajú.

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Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
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