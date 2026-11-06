Pokojný jesenný výlet kúsok od domova vyústil do nepredstaviteľnej tragédie.
Uznávaná arteterapeutka Jennifer Balcarrasová (48) a jej najmladšia dcéra Selah Reedová (20) sa v sobotu 31. októbra vybrali na turistický chodník Snooka West Trail v kanadskej provincii Britská Kolumbia.
Ako pre CBC uviedol brat zosnulej Josh Balcarras, nešlo o žiadnu náročnú horskú expedíciu, ale o bežnú prechádzku v lokalite vzdialenej len približne päť minút jazdy autom od ich domu. Keďže sa ženy nevrátili a nedalo sa s nimi spojiť, príbuzní v nedeľu 1. novembra zalarmovali políciu a záchranné zložky. Pátracie tímy síce našli zaparkované vozidlo hneď pri vstupe do lesa, pátranie po ženách však prinieslo najhorší možný záver. V pondelok záchranári objavili v teréne telesné pozostatky Jennifer a o deň neskôr našli aj pozostatky 20-ročnej Selah.
V lesoch nastražili pasce
Podľa oficiálnych vyjadrení kanadských úradov padli matka s dcérou za obeť medveďovi grizlymu. Vyšetrovatelia nateraz pracujú aj s verziou, že na mieste operovalo viacero šeliem súčasne. Definitívnu odpoveď na otázku, či usmrcoval jeden agresívny jedinec alebo skupina medveďov, má priniesť odborná analýza zaistených vzoriek DNA, píše The Telegraph.
Záchranné a ochranárske tímy v okolí trasy nastražili pasce, predátora sa im však zatiaľ odchytiť nepodarilo a celú rekreačnú lokalitu hermeticky uzavreli pred verejnosťou. Úrady zároveň porovnávajú zaistené biologické stopy s incidentom z minulého roka, kedy v tom istom regióne medveď ťažko zranil skupinu študentov. Cieľom je zistiť, či v oblasti neútočil rovnaký problémový jedinec.
Varovania pred vystresovanými predátormi
Pre pozostalých znamená strata dvoch milovaných osôb nepredstaviteľný šok sprevádzaný aj finančnou tiesňou. Jennifer sa do komunity Bella Coola presťahovala len nedávno, vychovala štyri deti a tešila sa z vnúčaťa. Jej dcéra Selah mala iba 20 rokov a len začínala samostatný dospelý život. Rodina preto zriadila verejnú zbierku na pokrytie nákladov na pohreb.
K nešťastiu sa vyjadrila aj expertka na bezpečnosť pred šelmami Kim Titchener zo spoločnosti Bear Safety & More Inc., podľa ktorej sú medvede v posledných rokoch pod enormným tlakom. Úbytok prirodzených stanovíšť, klimatické zmeny a akútny nedostatok prirodzenej potravy spôsobujú u zvierat permanentný stres, v dôsledku čoho reagujú na prítomnosť ľudí čoraz nevyspytateľnejšie a agresívnejšie.