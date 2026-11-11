Súčasné pravidlá tak zostávajú v platnosti.
Pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, takzvaných kajúcnikov, sa zatiaľ meniť nebudú. Poslanci Národnej rady SR v stredu definitívne odmietli novelu Trestného poriadku, ktorú pripravilo ministerstvo spravodlivosti.
Za návrh hlasovalo 75 zo 150 prítomných poslancov, 74 bolo proti a jeden sa zdržal. Na schválenie tak chýbal jediný hlas.
Novela mala zmeniť spôsob, akým kajúcnici získavajú výhody za spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Namiesto odloženia obvinenia či prerušenia trestného stíhania mali mať možnosť získať napríklad mimoriadne zníženie trestu, a to až počas súdneho konania.
6. novembra 2026 o 10:04 Čas čítania 0:34 Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
7. novembra 2026 o 15:47 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín