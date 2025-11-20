„Tlak na nakupovanie je tu celoročne, len pred Vianocami je výraznejší. Nie je to len problém Black Friday, ale celého konzumného životného štýlu,“ vysvetľuje expert.
Black Friday je dnes už celosvetový fenomén, ktorý mnohí ľudia vnímajú ako ideálnu príležitosť na nákup výhodných produktov. Pôvodne vznikol v USA, vždy v piatok po Dni vďakyvzdania, keď obchody spúšťali výrazné zľavy a symbolicky tak otvárali predvianočnú nákupnú sezónu.
Postupne sa tradícia rozšírila aj do Európy a na Slovensko. Dnes už obchodníci často predlžujú akcie na celý týždeň, niekedy dokonca až na celý mesiac, aby pritiahli čo najviac zákazníkov.
- Ako obchodníci používajú slová zľava a zadarmo, časové obmedzenia a nedostatok tovaru, aby nás motivovali nakupovať
- Či niektoré zľavy môžu vyzerať väčšie kvôli umelo navýšeným pôvodným cenám
- Prečo sa odporúča potlačiť prvotný impulz
- Ako fungujú cenové porovnávače
Ako identifikovať skutočnú zľavu
Ako konzumný životný štýl zhoršuje impulzívne nakupovanie
Za zľavami sa skrýva premyslená psychológia
Peter Murár z katedry marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pre Refresher vysvetlil, že za veľkými zľavami sa skrýva dobre premyslená psychológia.
„Najznámejšie techniky, ktoré obchodníci využívajú, sú tri alebo štyri. Úplne základným aktivizačným prvkom je slovo zľava, ktoré funguje roky – online aj offline. Rovnako účinné je slovíčko zadarmo. V rámci Black Friday sa často používa napríklad formulácia doprava zadarmo, ktorá zákazníka motivuje nakúpiť.“
Dodáva, že podstatou presviedčacích techník sú najmä časová obmedzenosť, nedostatok a občas aj sociálny dôkaz. „Ak je ponuka dostupná len určitý čas, ľudia sa cítia pod tlakom, že im niečo unikne, a rozhodujú sa rýchlo. Často je za tým aj obava, že inak mi to vyfúkne niekto iný. Tieto techniky veľmi efektívne pôsobia na podvedomie spotrebiteľa a v kombinácii s celkovou atmosférou Black Friday dokážu dramaticky zvýšiť predaj.“
Kedysi sa využívali aj takzvané počítadlá záujmu, ktoré ukazovali, koľko ľudí si práve produkt prezerá. „Napríklad tento produkt si práve pozerá 65 zákazníkov. Takýto prvok mal vytvoriť pocit naliehavosti, ak váhate, niekto iný nakúpi skôr. Dnes sa to používa menej, čo súvisí s tým, že v EU sú od roku 2024 manipulatívne techniky na webe (tzv. dark patterns) zakázané. E-shopy takéto oznámenie môžu používať, ale musia to byť reálne dáta, nie vymyslené hodnoty. Základné princípy, ako sú zľava, časový tlak a nedostatok, však fungujú stále spoľahlivo.“