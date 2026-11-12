Maďarská vláda chystá zásadný krok v oblasti práv a ochrany žien.
Skupina 44 poslankýň vládneho hnutia Tisza posúva do maďarského parlamentu kľúčový medzinárodný dokument o ochrane pred domácim násilím. Ich iniciatívu otvorene zastrešil aj predseda vlády Péter Magyar, ktorý zároveň avizoval širšiu reformu zameranú na bezpečnosť a práva žien. Jednou z najhmatateľnejších zmien v praxi bude zrušenie lekárskeho predpisu na núdzovú antikoncepciu, píše Denník N.
Koniec 12-ročného čakania a tlak médií
Maďarsko síce pripojilo svoj podpis pod Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách – známy ako Istanbulský dohovor – ešte v roku 2014, no doterajšie garnitúry ho odmietali uviesť do platnosti. Situácia sa začala hýbať až v posledných mesiacoch, k čomu prispela aj spoločná výzva viacerých maďarských ženských časopisov. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthoffer ešte na jeseň vysvetľovala, že hoci poslanci o dokumente formálne nerokovali, v zákulisí už prebiehala intenzívna práca na doplnení legislatívy v oblastiach, ktoré štát roky prehliadal.
Bezpečnejšie prostredie aj dostupnejšia antikoncepcia
Výsledkom týchto príprav je ucelený balík opatrení, na ktorom sa podieľali odborníci a ktorý má v krajine potlačiť všetky podoby násilia páchaného na ženách a garantovať ich dôstojnosť. Okrem samotného schválenia európskeho dohovoru tak Budapešť odstraňuje aj byrokratickú prekážku v lekárňach – ženy už nebudú musieť pri núdzovej antikoncepcii čakať na recept od lekára.