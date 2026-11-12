Americká politika zažila v štáte Mississippi historický obrat.
Tradičná bašta belošských konzervatívcov na americkom Juhu prechádza nečakanou politickou zmenou. Demokratický kandidát Scott Colom dokázal v napínavom súboji o kreslo v americkom Senáte zdolať úradujúcu republikánsku senátorku Cindy Hydeovú-Smithovú.
Na definitívny verdikt si verejnosť musela počkať niekoľko dní, kým volebné komisie spracovali predčasne odovzdané a poštové hlasovacie lístky. Agentúra AP aj televízia CNN v stredu definitívne potvrdili, že Colomov náskok sa už nedá zvrátiť, a samotná Hydeová-Smithová mu následne telefonicky uznala porážku.
Rozhodujúca ekonomika
Úspech 43-ročného miestneho prokurátora je pre demokratov obrovským vzpružením, keďže svojho senátora si obyvatelia Mississippi naposledy zvolili pred viac ako 40 rokmi. Colom v kampani úspešne stavil na mobilizáciu početnej černošskej komunity, využil prešľapy svojej súperky a oslovil voličov nespokojných s ekonomickou situáciou.
Podľa analytikov tento výsledok presahuje hranice jedného štátu – zapadá do širšieho trendu doplňujúcich volieb do Kongresu, v ktorých voliči odmietajú politiku prezidenta Donalda Trumpa aj v tradične republikánskych regiónoch a posilňujú presvedčenie demokratov, že ich budúcnosť leží práve na americkom Juhu.
Víťazstvo na konzervatívnom Juhu
Colomovo víťazstvo má zároveň hlboký historický rozmer. Stane sa totiž prvým černošským zástupcom štátu Mississippi v Senáte USA od takzvanej éry rekonštrukcie, ktorá prebiehala približne v rokoch 1865 až 1877 po skončení americkej občianskej vojny.
Práve vtedy sa po zrušení otroctva a priznaní občianskych práv dostali do politických funkcií na Juhu prví černosi. Po skončení tohto obdobia však moc opäť ovládli belošskí politici a zaviedli prísnu rasovú segregáciu, ktorá menšinám na dlhé desaťročia fakticky vzala politické práva.