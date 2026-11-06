Letisko v Prahe opäť čelí bombovým hrozbám: Anonym nahlásil výbušniny v deviatich lietadlách
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
TASR
dnes 6. novembra 2026 o 12:26
Čas čítania 0:43

Letisko v Prahe opäť čelí bombovým hrozbám: Anonym nahlásil výbušniny v deviatich lietadlách

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Letisko v Prahe opäť čelí bombovým hrozbám: Anonym nahlásil výbušniny v deviatich lietadlách
Zdroj: Pexels/Max Walter

Pražské Letisko Václava Havla sa druhý deň po sebe stalo terčom anonymných vyhrážok.

Česká polícia sa v piatok opäť zaoberá anonymnými vyhrážkami o uložení bomby na palube lietadiel, ktoré odlietajú z Letiska Václava Havla Praha alebo na ňom pristávajú. Na sociálnej sieti X uviedla, že prijaté bezpečnostné opatrenia majú na prevádzku letiska minimálny vplyv, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Dnes sa opäť opakuje vyhrážka o uložení nástražného výbušného systému na palube väčšieho počtu lietadiel mieriacich aj odlietajúcich z Letiska Václava Havla Praha. V spolupráci s letiskom sme prijali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia s minimálnym vplyvom na bežný chod letiska. Prípadom sa naďalej zaoberáme,“ uviedla polícia.

Podľa servera Novinky.cz sa situácia týka deviatich lietadiel, pričom päť sa pripravovalo na odlet a štyri plánovali pristávať. Všetky lietadlá podľa webu skontroloval pyrotechnik, pričom letisko bolo stále v plnej prevádzke.

Vo štvrtok anonym nahlásil bombu v štyroch lietadlách smerujúcich do Prahy a tiež na samotnom letisku. Pyrotechnická prehliadka nakoniec žiaden výbušný systém neodhalila. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK).

Podobné hrozby sa v uplynulých dňoch opakovali v rôznych častiach Európy. Zatiaľ nie je jasné, či spolu súvisia, ani kto je za ne zodpovedný.

4. novembra 2026 o 14:36 Čas čítania 0:24 Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
5. novembra 2026 o 16:27 Čas čítania 0:58 Škandál v košickej polícii: Inšpekcia zadržala policajta z cely zaistenia, čelí obvineniu zo znásilnenia Škandál v košickej polícii: Inšpekcia zadržala policajta z cely zaistenia, čelí obvineniu zo znásilnenia
3. novembra 2026 o 8:50 Čas čítania 0:48 Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/EPA
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Krimi Česko Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
dnes o 11:41
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
pred 3 hodinami
Dráma na strednej škole v Leviciach: 15-ročný prvák sa vyhrážal spolužiakom smrťou
Dráma na strednej škole v Leviciach: 15-ročný prvák sa vyhrážal spolužiakom smrťou
dnes o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 16:27
Škandál v košickej polícii: Inšpekcia zadržala policajta z cely zaistenia, čelí obvineniu zo znásilnenia
Škandál v košickej polícii: Inšpekcia zadržala policajta z cely zaistenia, čelí obvineniu zo znásilnenia
včera o 15:35
Dôchodok o 5 rokov skôr bez krátenia: Odborári chcú skoršiu penziu za rizikovú prácu, ministerstvo návrh analyzuje
Dôchodok o 5 rokov skôr bez krátenia: Odborári chcú skoršiu penziu za rizikovú prácu, ministerstvo návrh analyzuje
dnes o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
pred 2 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
1. 11. 2026 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
31. 10. 2026 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 3 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
pred 3 dňami
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Krimi Všetko
Matku s dcérou na prechádzke zabil medveď grizly: Záchranári našli len ich pozostatky
dnes o 08:03
Matku s dcérou na prechádzke zabil medveď grizly: Záchranári našli len ich pozostatky
Pokojný jesenný výlet kúsok od domova vyústil do nepredstaviteľnej tragédie.
Incident vo vlaku z Nitry do Trnavy: Muž pre ruksak na zemi napadol cestujúceho
pred 3 hodinami
Incident vo vlaku z Nitry do Trnavy: Muž pre ruksak na zemi napadol cestujúceho
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Policajta obvineného zo znásilnenia súd prepustil. Dôvody na väzbu neuznal
pred 2 hodinami
Policajta obvineného zo znásilnenia súd prepustil. Dôvody na väzbu neuznal
Dráma na strednej škole v Leviciach: 15-ročný prvák sa vyhrážal spolužiakom smrťou
pred 3 hodinami
Dráma na strednej škole v Leviciach: 15-ročný prvák sa vyhrážal spolužiakom smrťou
Ukrajina odmieta, že v Trenčíne útočili vojaci: Vraždu v hoteli vyšetruje krajská kriminálka
dnes o 11:05
Ukrajina odmieta, že v Trenčíne útočili vojaci: Vraždu v hoteli vyšetruje krajská kriminálka
Zahraničie Všetko
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
pred hodinou
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
dnes o 08:03
Matku s dcérou na prechádzke zabil medveď grizly: Záchranári našli len ich pozostatky
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
dnes o 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
1. 11. 2026 13:44
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
Slovensko Všetko
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
dnes o 11:41
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
pred 35 minútami
Vypil nemrznúcu zmes, v nemocnici ho liečia dávkami alkoholu: Pacienta v Martine udržiavajú na hladine 1,5 promile
pred 3 hodinami
Incident vo vlaku z Nitry do Trnavy: Muž pre ruksak na zemi napadol cestujúceho

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Veľká krásna dohoda
dnes o 11:46
Veľká krásna dohoda
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa. Pripravujú vraj veľkú dohodu, ktorá ovplyvní celú Európu.
Ameriku ovládlo Bluenami
pred 2 dňami
Ameriku ovládlo Bluenami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
pred 3 dňami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
pred 3 dňami
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
2. 11. 2026 14:12
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Viac