Dvoch údajných agentov Rusko zadržalo a viacerým poľským občanom zakázalo vstup do krajiny.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že v Kaliningradskej oblasti zadržala dvoch údajných agentov poľských tajných služieb. Podľa ruských úradov mali zhromažďovať informácie o vojenských zariadeniach a príslušníkoch ruskej armády.
FSB tvrdí, že odhalila poľskú spravodajskú sieť pôsobiacu v Kaliningradskej oblasti, ktorá hraničí s Poľskom a Litvou. Údajní agenti mali získavať aj informácie o migrácii či sociálnej a ekonomickej situácii v regióne.
Ruské úrady zároveň varovali siedmich Poliakov a troch Rusov pred možným porušením zákona. Poľským občanom podľa FSB zakázali na dlhší čas vstup do Ruska.
FSB tiež uviedla, že od začiatku roka zrušila víza 14 poľským občanom a ďalším šiestim zakázala vstup do krajiny pre údajnú spoluprácu s poľskými spravodajskými službami.
Tvrdenia ruskej FSB zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.