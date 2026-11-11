Rusko tvrdí, že odhalilo poľskú špionážnu sieť. V Kaliningradskej oblasti zadržalo dvoch údajných agentov
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TASR
dnes 11. novembra 2026 o 16:12
Čas čítania 0:28

Rusko tvrdí, že odhalilo poľskú špionážnu sieť. V Kaliningradskej oblasti zadržalo dvoch údajných agentov

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Rusko tvrdí, že odhalilo poľskú špionážnu sieť. V Kaliningradskej oblasti zadržalo dvoch údajných agentov
Zdroj: TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Dvoch údajných agentov Rusko zadržalo a viacerým poľským občanom zakázalo vstup do krajiny.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že v Kaliningradskej oblasti zadržala dvoch údajných agentov poľských tajných služieb. Podľa ruských úradov mali zhromažďovať informácie o vojenských zariadeniach a príslušníkoch ruskej armády.

FSB tvrdí, že odhalila poľskú spravodajskú sieť pôsobiacu v Kaliningradskej oblasti, ktorá hraničí s Poľskom a Litvou. Údajní agenti mali získavať aj informácie o migrácii či sociálnej a ekonomickej situácii v regióne.

Ruské úrady zároveň varovali siedmich Poliakov a troch Rusov pred možným porušením zákona. Poľským občanom podľa FSB zakázali na dlhší čas vstup do Ruska.

FSB tiež uviedla, že od začiatku roka zrušila víza 14 poľským občanom a ďalším šiestim zakázala vstup do krajiny pre údajnú spoluprácu s poľskými spravodajskými službami.

Tvrdenia ruskej FSB zatiaľ neboli nezávisle potvrdené.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo
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