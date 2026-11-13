Vodiči musia využiť dlhú obchádzku, pričom obmedzenia potrvajú niekoľko týždňov.
Vodiči v okrese Košice-okolie musia počítať s úplnou uzáverou cesty medzi Budulovom a Pederom. Cesta III/3308 je od 9. novembra uzavretá pre rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá by mala trvať do 30. novembra.
Motoristi musia využívať približne 11-kilometrovú obchádzku cez obce Janík a Žarnov. Náhradná trasa je vyznačená dočasným dopravným značením.
Podľa Košického samosprávneho kraja je úplná uzávera nevyhnutná, pretože práce prebiehajú v celej šírke úzkej vozovky. Opravuje sa viac ako dvojkilometrový úsek, ktorý je poškodený prasklinami, deformáciami a poklesmi asfaltu.
Rekonštrukcia bude stáť približne 968-tisíc eur. Zahŕňa opravu vozovky, spevnenie krajníc aj nové dopravné značenie. Ak práce pôjdu podľa plánu, cesta by mala byť opäť prejazdná koncom novembra.