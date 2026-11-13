Počasie na Slovensku sa výrazne zmení. Prichádza séria víchric, na horách hrozia nárazy vetra až 100 km/h
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Natália Mišániová
dnes 13. novembra 2026 o 16:14
Čas čítania 0:36

Počasie na Slovensku sa výrazne zmení. Prichádza séria víchric, na horách hrozia nárazy vetra až 100 km/h

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Počasie na Slovensku sa výrazne zmení. Prichádza séria víchric, na horách hrozia nárazy vetra až 100 km/h
Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Meteorológovia očakávajú tri tlakové níže, pričom posledná z nich môže byť najsilnejšia.

Európu čaká niekoľko dní silného vetra. Od piatka až do polovice budúceho týždňa ju postupne zasiahnu tri tlakové níže, ktoré ovplyvnia počasie aj na Slovensku. Nárazy vetra môžu miestami dosahovať až 100 km/h, informuje portál iMeteo.

Prvá tlaková níž sa prejaví už v piatok. Na Slovensku môže vietor dosahovať v nárazoch približne 80 km/h, najmä na východe. Na horách môže zosilnieť až na 100 km/h.

Ďalšie zhoršenie počasia príde počas víkendu

Od nedele začne vietor opäť silnieť, pričom na východe Slovenska môže dosahovať okolo 70 km/h a na horách približne 90 km/h. V pondelok by mal prechodne zoslabnúť.

Najsilnejšia tlaková níž z celej série môže doraziť v noci z utorka na stredu alebo počas stredy. Na Slovensku sa očakávajú nárazy vetra okolo 70 km/h, zatiaľ čo najvýraznejšie prejavy víchrice by mali zasiahnuť západnú Európu.

Veterné počasie môže pokračovať aj v druhej polovici budúceho týždňa. Presná intenzita vetra a oblasti, ktoré zasiahne, sú však zatiaľ neisté.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Hasičský a záchranný zbor
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