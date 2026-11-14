Pár dní pred udalosťou sa opozičná súdržnosť rozpadá.
Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling vo svojom sobotňajšom statuse na sociálnej sieti oznámil, že sa nezúčastní na rečníckom programe bratislavského zhromaždenia k 17. novembru. Politik otvorene priznal, že vlaňajší aj tohtoročný odkaz Nežnej revolúcie podľa neho zatienili dlhé týždne verejných dohadov o tom, kto koho na podujatie pozval a kto s kým odmieta zdieľať jedno pódium. Dodal, že plne chápe rozčarovanie verejnosti, ktorá od opozície očakávala istotu, no namiesto nej sledovala spory o tribúnu.
Odmieta stáť na jednom pódiu s Maďarskou alianciou
Gröhling ako hlavný dôvod svojho kroku uviedol odmietavý postoj k účasti Maďarskej aliancie. Šéf SaS tejto strane vyčíta spoluprácu s hnutím Republika v komunálnych voľbách a označil ju za dlhoročnú predĺženú ruku maďarského premiéra Viktora Orbána, v blízkosti ktorého tamojšia polícia v uplynulých dňoch zaistila desiatky miliónov eur v hotovosti.
Vo svojom stanovisku zároveň potiahol paralelu s vývojom po parlamentných voľbách v roku 2023. Podľa Gröhlinga vtedy mnohí verili, že sa strana Hlas pridá na stranu zmeny a prijme opozičnú ponuku, no napokon si vybrala spoluprácu so Smerom Roberta Fica.