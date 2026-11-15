PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii. Miesta si rozdelia v pomere 4:1
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dnes 15. novembra 2026 o 9:08
Čas čítania 1:23

PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii. Miesta si rozdelia v pomere 4:1

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PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii. Miesta si rozdelia v pomere 4:1
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Slovenskú politickú scénu čaká pred parlamentnými voľbami v roku 2027 prvé výrazné spájanie síl.

Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Aktuality s odvolaním sa na viaceré zdroje z oboch strán, sa Progresívne Slovensko (PS) a strana Demokrati dohodli na vytvorení spoločnej predvolebnej koalície.

Dohoda je vyústením predchádzajúcej spolupráce na regionálnej úrovni, schválili ju predsedníctva oboch strán a podľa oboch predsedov so spojením podľa interných prieskumov súhlasí drvivá väčšina voličov PS i Demokratov. „Našou ambíciou je vyhrať budúcoročné parlamentné voľby a vytvoriť silnú, akcieschopnú vládu, ktorá zabezpečí ekonomický rast. Taktiež zlepšenie životnej úrovne a návrat Slovenska k prodemokratickým hodnotám Európy,“ uviedol Šimečka.

Nejde o fúziu, strany pokračujú samostatne

Spojenie má súčasne zachovať obom stranám vlastnú identitu. „Po voľbách budeme fungovať samostatne, partnersky, ale samostatne," upozornil líder PS. Šimečka bude lídrom kandidátky, Naď bude mať najvyššie postavenie v rámci miest, ktoré dostanú Demokrati, pomer na kandidátke bude 4:1.

Finálna podoba sa bude ešte dohadovať. „Aj preto, aby sme vytvorili časový priestor pre iné strany, ak by sa chceli pridať,“ dodal Šimečka. Predseda Demokratov Jaroslav Naď vyhlásil, že predvolebná koalícia je jasným dôkazom skutočného záujmu o opozičnú spoluprácu. „S PS sme dospeli k férovej dohode, ktorá je výsledkom zodpovedných rokovaní a spoločného presvedčenia, že pre víťazstvo demokratických síl v parlamentných voľbách musíme spojiť sily,“ uviedol.

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Aj on deklaroval ambíciu vyhrať voľby. Zároveň upozornil, že očakáva negatívnu kampaň a útoky, ktoré budú mať za cieľ spochybniť dohodnutú spoluprácu. „Nie je vylúčené, že prídu aj z radov opozície," dodal. Obaja predsedovia zároveň vyzvali k širšiemu spájaniu sa opozície. Veria, že sa tak reálne stane už pri zhromaždení 17. novembra.

Inšpirácia v Česku a odmietnutie od ďalších strán

Pre predsedu PS Michala Šimečku ide o prvý úspech jeho iniciatívy takzvanej opozičnej archy, ktorou chcel zabrániť prepadnutiu hlasov menších strán. Ďalší oslovení partneri – KDH, SaS aj Maďarská aliancia vedená Lászlóom Gubíkom – totiž predvolebnú koalíciu odmietli a deklarovali záujem kandidovať samostatne.

PS (ktoré sa v septembrových prieskumoch pohybovalo okolo 20 percent) a Demokrati (okolo 5 percent) si od spoločného postupu sľubujú synergiu, ktorá by mohla osloviť voličov nespokojných so súčasnou vládou Roberta Fica. Ako vzor úspešného spájania uvádzali českú koalíciu Spolu, ktorá v roku 2021 dokázala vo voľbách poraziť hnutie ANO Andreja Babiša.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Michal Šimečka
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