Kúrenie patrí v chladných mesiacoch k najväčším žrútom rodinného rozpočtu.
S chladnejším počasím rastú aj obavy z účtov za energie, ktoré v zime tvoria veľkú časť výdavkov domácnosti. Dobrou správou je, že ušetriť dokážeš aj bez veľkých investícií či stavebných zásahov. Jana Reháková pre TV Markíza uviedla, že často rozhodujú úplné maličkosti v tom, ako s teplom doma narábame.
Radiátory nezakrývaj a nesuš na nich bielizeň
Jednou z najčastejších chýb je, že radiátorom sami bránime odovzdávať teplo do priestoru. Ak pred nimi stojí nábytok, rôzne dekorácie alebo visia dlhé závesy, teplý vzduch sa v miestnosti nešíri rovnomerne. Rovnaký problém spôsobuje aj sušenie mokrého prádla priamo na radiátoroch – nielenže tým blokuješ prúdenie tepla, ale v izbe zároveň zbytočne stúpa vlhkosť.
Jeden stupeň dole ušetrí až 7 percent
Ak chceš znížiť spotrebu, nemusíš doma hneď sedieť v hrubej bunde. Stačí prestať miestnosti prekurovať a teplotu znižovať postupne. Podľa odborníčky dokáže už pokles o jeden jediný stupeň priniesť úsporu približne šesť až sedem percent. V obývačke je ideálne udržiavať teplotu okolo 21 až 22 stupňov Celzia, zatiaľ čo v spálni sa ti bude lepšie spať pri 17 až 18 stupňoch.
Mnohí ľudia robia chybu aj vtedy, keď odchádzajú z domu a kúrenie úplne vypnú. Steny a celý interiér vtedy postupne vychladnú a po návrate spotrebuješ omnoho viac energie na to, aby si domácnosť znovu vyhrial. Oveľa úspornejšie je preto kúrenie počas neprítomnosti len stlmiť na nižšiu teplotu.
Vetraj krátko, no naplno
Veľkým žrútom peňazí je aj dlhodobé vetranie cez pootvorené okno na takzvanú vetračku. Cez škáru neustále uniká teplo a steny sa zbytočne ochladzujú. Namiesto toho radšej ráno otvor okná dokorán na tri až päť minút, ideálne vo viacerých miestnostiach naraz. Vzduch v domácnosti sa tak bleskovo vymení, no steny sa nestihnú výrazne ochladiť.