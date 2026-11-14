Predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR Sobotné dialógy oznámil, že národniari chcú v parlamente obmedziť odmeny pre štátnych zamestnancov maximálne na úroveň 100 percent základného platu.
Podpredseda parlamentu a líder národniarov Andrej Danko to uviedol v rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy. Návrh pomenoval ako „Lex Taraba“ a potvrdil, že ním reaguje na medializované odmeny rozdávané za pôsobenia exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. SNS chce zmenu presadiť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o zahraničnej službe z dielne ministra Juraja Blanára (Smer-SD).
Majerský žiada riešiť poplatky u lekára
Predseda KDH Milan Majerský uviedol, že si najprv počká na presné znenie návrhu, keďže má pochybnosti, či obmedzenie odmien nepovedie len k zvyšovaniu samotných základných platov. Opatrenie zároveň označil len za malý „čriepok“ a vyzval Danka, aby koalícia v parlamente radšej uprednostnila návrh KDH na zrušenie poplatkov u lekára, ktoré podľa neho finančne zaťažujú obyvateľov.
Nezhody okolo Ukrajiny a Šefčoviča, zhoda pri Istanbulskom dohovore
Politici sa v diskusii venovali aj zahraničnej politike. Danko podporil postoj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nepodieľať sa na ďalšej pôžičke EÚ pre Ukrajinu s argumentom, že peniaze sa tam strácajú a Slovensko nemá vstupovať do vojenského konfliktu. Vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merza o možnom vetovaní rozpočtu EÚ označil za snahu preniesť problémy Nemecka na celú Európu. Majerský naopak finančnú pomoc Ukrajine podporuje, navrhuje však, aby pôžičku garantovali zbrojárske a energetické spoločnosti profitujúce z vojny.
Obaja diskutujúci odmietli Ficov návrh, aby Európu na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine zastupoval slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič – Majerský to nazval zbožným želaním pre chýbajúcu dôveru európskych lídrov a Danko ho odmieta aj vo funkcii eurokomisára. Zhodu však obaja našli pri Istanbulskom dohovore, ktorého ratifikáciu po vzore Maďarska pre Slovensko odmietli.