Prípad tragickej smrti 32-ročného športovca Kristiana Josipa Periša v záhrebskej psychiatrickej nemocnici má pokračovanie.
Rodina 32-ročného chorvátskeho športovca Kristiana Josipa Periša, ktorý zomrel 21. októbra v záhrebskej psychiatrickej nemocnici Sveti Ivan, žiada dôkladné preverenie všetkých zamestnancov zapojených do jeho obmedzenia. Mladého muža priviezla sanitka na kliniku po tom, čo mal psychické ťažkosti.
Hoci bol spočiatku pokojný, personál ho neskôr pripútal k posteli, kde počas zákroku prestal dýchať a nepodarilo sa ho oživiť. Podľa agentúry Hina, na ktorú sa odvoláva TASR, nemocnica najprv tvrdila, že zomrel na zlyhanie srdca.
Pitva odhalila zlomeniny
Vysvetlenie kliniky však spochybnili viditeľné modriny a odreniny na tele, ako aj predbežná pitva. Tá odhalila stopy po vpichoch, viacero zlomených rebier, zlomenú hrudnú kosť a opuch pľúc i mozgu, pričom presnú príčinu smrti ešte určí odborná expertíza. Hoci za mrežami už sedia štyria zdravotníci obvinení z úkladnej vraždy, rodina podala trestné oznámenie a chce poznať úlohu každého lekára, sestry či asistenta, ktorý bol v osudný večer v izbe a nezasiahol.
Pozostalí zároveň vyzývajú na zmenu zákona o ochrane duševného zdravia. Požadujú, aby sa pri fyzickom obmedzovaní pacientov povinne robil videozáznam a aby predpisy výslovne zakazovali zakrývanie tváre či akékoľvek postupy sťažujúce dýchanie. Médiá totiž upozornili, že pracovníci na mužovi kľačali a jeden mu pritlačil na tvár vankúš.
V Záhrebe chystajú zhromaždenie s bielymi vankúšmi
Na 21. novembra je na hlavnom námestí v Záhrebe naplánované spomienkové stretnutie. Organizátori vyzvali verejnosť, aby si priniesla biele vankúše ako symbol odporu proti násiliu na pacientoch. Na tragédiu v piatok reagovala aj Chorvátska psychiatrická spoločnosť. Varovala pred tým, aby sa kvôli zlyhaniu jednotlivcov hádzalo zlé svetlo na celú psychiatriu, no zároveň zdôraznila, že fyzická sila sa smie použiť len ako posledná možnosť a nikdy nesmie byť neprimeraná.