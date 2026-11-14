Mazurek sa v Prahe nedostal na konferenciu krajnej pravice. Vchod zablokovali stovky demonštrantov
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 14. novembra 2026 o 19:15
Čas čítania 1:21

Mazurek sa v Prahe nedostal na konferenciu krajnej pravice. Vchod zablokovali stovky demonštrantov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mazurek sa v Prahe nedostal na konferenciu krajnej pravice. Vchod zablokovali stovky demonštrantov
Zdroj: Facebook/Milan Mazurek • Republika

Stovky demonštrantov v Prahe narušili konferenciu krajne pravicových politikov zo strednej Európy.

Pražský hotel Step sa stal dejiskom vyostreného stretu medzi prívržencami krajnej pravice a stovkami demonštrantov. Česká strana Svobodní tam zorganizovala konferenciu zameranú na takzvanú remigráciu, teda vracanie migrantov do krajín ich pôvodu. Hoci organizátori na poslednú chvíľu presunuli podujatie z Malostranského námestia do kongresového hotela medzi Žižkovom a Vysočanmi, aktivistom z iniciatívy Praha je feministická sa aj tak podarilo zablokovať príjazdovú cestu i samotný vstup do budovy, píše Denník N.

Mazurek to pred davom otočil, aktivistku vyniesla ochranka

Oba tábory museli oddeľovať desiatky policajtov vrátane ťažkoodencov. Napätá situácia napokon prekazila vystúpenie hlavnej hviezdy večera – slovenského europoslanca Milana Mazureka (Republika). Hoci šéf Svobodných Libor Vondráček v sále vyhlásil, že Mazureka nepustili vystúpiť odporcovia, jeden z organizátorov neskôr priznal, že politik k hotelu prišiel, no cez dav demonštrantov sa neodvážil prejsť a radšej odišiel.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Homofobii v ČR nechceme (@homofobiivcrnechceme)

Dusno bolo aj priamo pri vstupe. Na bezpečnosť a kontrolu hostí tam dohliadal v minulosti odsúdený neonacista Filip Vávra, zatiaľ čo František Kubásek z českého ministerstva životného prostredia spoza plota na demonštrantov pokrikoval heslo „Send them back!“ (Pošlite ich späť). Do sály sa nedostala ani aktivistka Tereza Černá – napriek zakúpenej vstupenke ju ochranka po potýčke vyniesla von, pričom na miesto musela privolať políciu. Na akcii sa zúčastnili aj český poslanec Josef Nerušil (SPD) či europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!).

Rečníci z AfD aj Maďarska

Za zatvorenými dverami odzneli známe protiimigračné tézy. Libor Vondráček dával za vzor prísnu ochranu hraníc v Austrálii, hoci v diskusii pripustil, že napríklad kvalitného futbalistu z Gambie by v krajine prijal. Maďarský politik Máté Tóth z ultrapravicového hnutia Mi Hazánk zase kritizoval vládu Viktora Orbána za dovoz zahraničných pracovníkov a pripomenul aj nedávny škandál premiérovho brata Árona s vízami pre Vietnamcov.

13. novembra 2026 o 11:05 Čas čítania 0:51 Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur

Europoslanec za nemeckú AfD Tomasz Froelich pochválil východnú Európu za tvrdší postoj k migrácii než na Západe a spomenul aj konšpiračnú teóriu takzvanej veľkej výmeny pôvodného bieleho obyvateľstva. Práve tú propaguje rakúsky extrémista Martin Sellner, ktorý stojí za iniciatívou Safe Europe Act presadzujúcou remigrácie. Európska komisia pritom túto kampaň ešte v júli odmietla zaregistrovať, pretože je v rozpore so základnými hodnotami a právami Európskej únie.

13. novembra 2026 o 11:50 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
6. novembra 2026 o 18:35 Čas čítania 0:26 Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute
7. novembra 2026 o 21:26 Čas čítania 4:39 Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“ Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Politika Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:50
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 10:04
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 3 hodinami
Rodina zosnulého športovca z chorvátskej psychiatrie žiada vyšetrovanie. Kristiana utýrali na psychiatrii
Rodina zosnulého športovca z chorvátskej psychiatrie žiada vyšetrovanie. Kristiana utýrali na psychiatrii
pred 3 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
dnes o 08:36
K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok
K prídavku na dieťa môžeš získať desiatky eur navyše. Pozri si, kto má nárok na menej známy príplatok
včera o 11:50
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 10:04
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 3 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
pred 2 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
včera o 08:03
Brutálna smrť na psychiatrii v Záhrebe: Zdravotníci udusili mladého pacienta vankúšom, premiér hovorí o vražde
Brutálna smrť na psychiatrii v Záhrebe: Zdravotníci udusili mladého pacienta vankúšom, premiér hovorí o vražde
7. 11. 2026 15:47
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 3 dňami
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
3
7. 11. 2026 15:02
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
8. 11. 2026 11:33
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
1
8. 11. 2026 15:14
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad
dnes o 14:28
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
pred 2 dňami
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
8. 11. 2026 9:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
Zahraničie Všetko
Nemecký kancelár Merz poslal Rusku jasný odkaz. Európa podľa neho nepotrebuje nové bezpečnostné usporiadanie
pred 2 hodinami
Nemecký kancelár Merz poslal Rusku jasný odkaz. Európa podľa neho nepotrebuje nové bezpečnostné usporiadanie
Zároveň potvrdil, že Nemecko bude súčasťou európskej delegácie na ďalšom kole mierových rokovaní o Ukrajine.
Európu na rokovaniach o Ukrajine zastúpi 5 krajín. Moskva však žiada jedného vyjednávača
pred 3 hodinami
Európu na rokovaniach o Ukrajine zastúpi 5 krajín. Moskva však žiada jedného vyjednávača
Čo jedia europoslanci a koľko to stojí?
včera o 12:03
Čo jedia europoslanci a koľko to stojí?
USA obnovili lety po odstávke prevádzky. Dôvodom sú vraj zastarané riadiace technológie
dnes o 09:20
USA obnovili lety po odstávke prevádzky. Dôvodom sú vraj zastarané riadiace technológie
V Maďarsku našli pri raziách 18 miliónov eur v hotovosti: Zakopané peniaze súvisia s Orbánovým ministrom
dnes o 10:59
V Maďarsku našli pri raziách 18 miliónov eur v hotovosti: Zakopané peniaze súvisia s Orbánovým ministrom
Veľký posun v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Zelenskyj oznámil dôležitú dohodu, zapojí sa aj Európa
včera o 14:48
Veľký posun v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Zelenskyj oznámil dôležitú dohodu, zapojí sa aj Európa
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Meteorológovia varujú pred nebezpečným vetrom. V štyroch okresoch Slovenska hrozia nárazy až 135 km/h
včera o 19:12
Meteorológovia varujú pred nebezpečným vetrom. V štyroch okresoch Slovenska hrozia nárazy až 135 km/h
dnes o 16:15
Danko chystá „Lex Taraba“ na zastropovanie odmien v štátnej správe
dnes o 15:30
Koniec PDF faktúram v e-mailoch: Štát radí podnikateľom, ako si vybrať digitálneho poštára pred rokom 2027
Ekonomika Všetko
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
10. 11. 2026 14:35
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 2 dňami
Obrovská správa pre Slovensko: Kia zvažuje, že do Žiliny presunie výrobu úplne všetkých svojich elektromobilov
6. 11. 2026 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺
dnes o 10:00
Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺
Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺
Štyria europoslanci hlasovali proti (Komentár)
včera o 16:10
Štyria europoslanci hlasovali proti (Komentár)
Čo jedia europoslanci a koľko to stojí?
včera o 12:03
Čo jedia europoslanci a koľko to stojí?
Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur
včera o 11:05
Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
1
pred 3 dňami
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
Viac