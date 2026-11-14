Stovky demonštrantov v Prahe narušili konferenciu krajne pravicových politikov zo strednej Európy.
Pražský hotel Step sa stal dejiskom vyostreného stretu medzi prívržencami krajnej pravice a stovkami demonštrantov. Česká strana Svobodní tam zorganizovala konferenciu zameranú na takzvanú remigráciu, teda vracanie migrantov do krajín ich pôvodu. Hoci organizátori na poslednú chvíľu presunuli podujatie z Malostranského námestia do kongresového hotela medzi Žižkovom a Vysočanmi, aktivistom z iniciatívy Praha je feministická sa aj tak podarilo zablokovať príjazdovú cestu i samotný vstup do budovy, píše Denník N.
Mazurek to pred davom otočil, aktivistku vyniesla ochranka
Oba tábory museli oddeľovať desiatky policajtov vrátane ťažkoodencov. Napätá situácia napokon prekazila vystúpenie hlavnej hviezdy večera – slovenského europoslanca Milana Mazureka (Republika). Hoci šéf Svobodných Libor Vondráček v sále vyhlásil, že Mazureka nepustili vystúpiť odporcovia, jeden z organizátorov neskôr priznal, že politik k hotelu prišiel, no cez dav demonštrantov sa neodvážil prejsť a radšej odišiel.
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Dusno bolo aj priamo pri vstupe. Na bezpečnosť a kontrolu hostí tam dohliadal v minulosti odsúdený neonacista Filip Vávra, zatiaľ čo František Kubásek z českého ministerstva životného prostredia spoza plota na demonštrantov pokrikoval heslo „Send them back!“ (Pošlite ich späť). Do sály sa nedostala ani aktivistka Tereza Černá – napriek zakúpenej vstupenke ju ochranka po potýčke vyniesla von, pričom na miesto musela privolať políciu. Na akcii sa zúčastnili aj český poslanec Josef Nerušil (SPD) či europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!).
Rečníci z AfD aj Maďarska
Za zatvorenými dverami odzneli známe protiimigračné tézy. Libor Vondráček dával za vzor prísnu ochranu hraníc v Austrálii, hoci v diskusii pripustil, že napríklad kvalitného futbalistu z Gambie by v krajine prijal. Maďarský politik Máté Tóth z ultrapravicového hnutia Mi Hazánk zase kritizoval vládu Viktora Orbána za dovoz zahraničných pracovníkov a pripomenul aj nedávny škandál premiérovho brata Árona s vízami pre Vietnamcov.
Europoslanec za nemeckú AfD Tomasz Froelich pochválil východnú Európu za tvrdší postoj k migrácii než na Západe a spomenul aj konšpiračnú teóriu takzvanej veľkej výmeny pôvodného bieleho obyvateľstva. Práve tú propaguje rakúsky extrémista Martin Sellner, ktorý stojí za iniciatívou Safe Europe Act presadzujúcou remigrácie. Európska komisia pritom túto kampaň ešte v júli odmietla zaregistrovať, pretože je v rozpore so základnými hodnotami a právami Európskej únie.