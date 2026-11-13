V Šahách útočil muž s 15-centimetrovým nožom. Zranil ženu aj muža, počas útoku sa im vyhrážal zabitím
Polícia v Šahách zadržala 28-ročného muža, ktorý mal na verejnosti napadnúť nožom dve osoby. Pri útoku utrpela zranenia 27-ročná žena a 26-ročný muž, informuje Polícia SR - Nitriansky kraj.
Podľa polície útočník použil nôž s približne 15-centimetrovou čepeľou a obom napadnutým sa vyhrážal zabitím.
Policajti muža zadržali priamo na mieste. V prípade začali trestné stíhanie pre nebezpečné vyhrážanie v súbehu s ublížením na zdraví.
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