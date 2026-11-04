Bratislavskou Tomášikovou ulicou otriasol v utorok popoludní incident, ktorý si vyžiadal okamžitý zásah polície.
Vyšetrovateľ začal v súvislosti s utorkovou (3. 11.) streľbou z okna bytu na 13. poschodí na Tomášikovej ulici v Bratislave trestné stíhanie. Zadržaní boli dvaja muži. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností sa mal muž približne o 15:00 postaviť k otvorenému oknu bytu, pričom v ruke držal predmet pripomínajúci krátku strelnú zbraň. Z nej mal najmenej päťkrát vystreliť smerom do vnútrobloku, zároveň mal vykrikovať rôzne vyhrážky,“ priblížila hovorkyňa. Na mieste zasahovala polícia. „Došlo k obmedzeniu osobnej slobody dvoch mužov vo veku 26 a 29 rokov - občanov Slovenskej republiky,“ doplnila Šemetková.
Trestné stíhanie je začaté vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. „S oboma zadržanými mužmi sú v súčasnosti vykonávané potrebné procesné úkony,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Situácia si v utorok vyžiadala nasadenie vyjednávacieho tímu, ako aj okamžitý zásah Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Do akcie boli zapojené aj hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky poriadkovej služby obvodných oddelení, ako aj psovodi služby policajnej kynológie.