Zároveň potvrdil, že Nemecko bude súčasťou európskej delegácie na ďalšom kole mierových rokovaní o Ukrajine.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že Európa nepotrebuje s Ruskom rokovať o novom bezpečnostnom usporiadaní. Podľa neho už európsky bezpečnostný systém existuje a nie je potrebné ho meniť podľa požiadaviek Moskvy.
Merz zároveň potvrdil, že Nemecko sa zúčastní na ďalšom kole mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine ako súčasť európskej delegácie.
Vyjadril sa počas neformálneho summitu lídrov EÚ v írskom Dubline. Tí diskutujú o tom, kto bude Európu na rokovaniach zastupovať. Hoci sa názory členských krajín líšia, viaceré zdôrazňujú potrebu spoločného a koordinovaného postupu.