Donbas výmenou za vstup do NATO: Zelenskyj nevylúčil referendum, ak získa bezpečnostné záruky
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Daniel Zbudila
dnes 14. novembra 2026 o 12:28
Čas čítania 1:23

Donbas výmenou za vstup do NATO: Zelenskyj nevylúčil referendum, ak získa bezpečnostné záruky

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Donbas výmenou za vstup do NATO: Zelenskyj nevylúčil referendum, ak získa bezpečnostné záruky
Zdroj: TASR

Spojené štáty po prvý raz sondujú, či by bol Kyjev ochotný vzdať sa Donbasu výmenou za členstvo v NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prezradil, že Spojené štáty sa priamo zaujímali o to, či by sa Ukrajina vzdala Donbasu výmenou za vstup do NATO. Podľa hlavy štátu išlo o úplne prvý prípad, kedy Washington takúto možnosť nadhodil, píše Denník N.

Zelenskyj žiada konkrétne záruky, potom by vyhlásil referendum

Ukrajinský líder zdôraznil, že zatiaľ neexistujú žiadne konkrétne návrhy na papieri a všetko zostáva predmetom rokovaní. Kyjev sa však so spojencami rozpráva o takzvanom komplexnom bezpečnostnom balíku.

Ten by mal obsahovať jasné bezpečnostné garancie zo strany NATO a Európskej únie, zachovanie silnej ukrajinskej armády s dostatočným počtom vojakov, pokračujúce dodávky zbraní, časovo ohraničenú finančnú podporu a plán obnovy krajiny krytý peniazmi z presne určených zdrojov. Ak by USA spolu s ďalšími členmi Aliancie takýto balík potvrdili, Zelenskyj by otázku prípadného prijatia dohody predložil občanom v referende.

Moskva žiada ústup NATO až za hranice Slovenska

Nové detaily zo zákulisia rokovaní priniesol aj denník The New York Times. Podľa jeho zistení predložila ruská delegácia na rozhovoroch v Abú Zabí dokument, v ktorom požaduje stiahnutie jednotiek a základní NATO až k hraniciam z roku 1997. Práve vtedy sa Aliancia rozrástla o Česko, Poľsko a Maďarsko, pričom Slovensko a ďalšie štáty strednej a východnej Európy vstúpili až v neskorších vlnách.

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Ruský dokument tak oprašuje požiadavky z decembra 2021, ktorými Moskva žiadala stopku pre ďalšie rozširovanie NATO a zákaz jeho vojenských aktivít na Ukrajine, vo východnej Európe, na južnom Kaukaze či v Strednej Ázii. Kremeľ navyše trvá aj na tom, aby sa Francúzsko a Veľká Británia vzdali možnosti použiť svoje jadrové zbrane na ochranu ostatných európskych štátov.

Jedine EÚ a NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že jedinú „skutočnú bezpečnosť“ pre Európu predstavujú EÚ a NATO. Zároveň varoval, že snaha Kremľa zmeniť bezpečnostnú architektúru kontinentu by mohla viesť k ďalším vojnám, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Je to nebezpečné, pretože podľa môjho názoru práve takéto veci vedú k vojnám alebo eskaláciám,“ povedal Zelenskyj novinárom ešte v piatok, jeho vyjadrenia však bolo možné zverejniť až v sobotu.

„Skutočná bezpečnosť v Európe znamená EÚ a NATO. To je všetko. Žiadna iná bezpečnosť v Európe neexistuje,“ pripomenul.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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Zahraničie Vojna na Ukrajine
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