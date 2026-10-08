Slovensko vyslalo do Moskvy dvoch vojenských predstaviteľov a očakáva sa aj príchod ruského dôstojníka do Bratislavy.
Slovensko po štyroch rokoch obnovuje vojenské diplomatické kontakty s Ruskom. Vláda tak napĺňa prísľub premiéra„ Roberta Fica“, ktorý počas májového stretnutia s Vladimirom Putinom avizoval obnovenie spolupráce na úrovni vojenských pridelencov. Informuje o tom portál Aktuality.sk.
Slovensko už do Moskvy vyslalo dvoch vojenských predstaviteľov. Pridelencom obrany sa stal brigádny generál Slavomír Staviarský a jeho zástupcom plukovník Ivo Gahír. Na Slovensko by mal prísť ruský dôstojník Maxim Verežan, jeho príchod však zatiaľ nie je oficiálne potvrdený.
Opozícia varuje pred bezpečnostnými rizikami
Vojenskí pridelenci pôsobili v oboch krajinách naposledy pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022. Slovensko vtedy ruského pridelenca vyhostilo. Išlo o Sergeja Solomasova, ktorý podplácal Bohuša Garbára, neskôr odsúdeného za špionáž.
Opozícia obnovenie kontaktov kritizuje. Poslanec PS Tomáš Valášek aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď upozorňujú, že príchod ruského vojenského pridelenca môže predstavovať bezpečnostné riziko a vytvoriť priestor na špionážne či vplyvové operácie.
Ministerstvo zahraničných vecí už skôr vysvetľovalo obnovenie kontaktov snahou o pragmatické vzťahy s Ruskom a potrebou zabezpečiť starostlivosť o vojenské hroby.