Prístav v americkom meste New Orleans zažil v piatok dramatické chvíle.
Zrážku dvoch lodí v prístave amerického mesta New Orleans prežili všetci pasažieri a členovia posádky. Podľa starostky mesta Heleny Morenovej sa na palube výletnej lode, do ktorej narazil tanker, nachádzalo 180 až 190 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CNN.
Morenová tvrdí, že nie sú žiadne nezvestné osoby. V nemocniciach sa nachádza 32 ľudí, ktorí utrpeli ľahké zranenia. Mesto spoločne s partnermi vrátane amerického Červeného kríža spolupracuje na zabezpečení ubytovania, dopravy či potrebných liekov pre všetkých cestujúcich.
Dôvodom piatkovej nehody bolo podľa starostky zlyhanie kontroly tankera Atlantic Asphalt, ktorý vrazil do výletného kolesového parníka American Heritage. Loď v čase nehody kotvila v prístave a po náraze tankera začala naberať vodu a čiastočne sa prevrátila.
Tento incident mal v pláne vyšetrovať Národný úrad pre bezpečnosť dopravy, avšak jeho členovia sa spočiatku nemohli dostať do New Orleans z dôvodu niekoľkohodinového pozastavenia všetkých letov v Spojených štátoch, ktoré Federálny úrad pre letectvo medzičasom zrušilo.