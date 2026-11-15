Tragická nehoda v Poprade: Opitý 26-ročný vodič zrazil chodkyňu, nafúkal 1,64 promile
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
TASR
dnes 15. novembra 2026 o 12:50
Čas čítania 0:30

Tragická nehoda v Poprade: Opitý 26-ročný vodič zrazil chodkyňu, nafúkal 1,64 promile

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tragická nehoda v Poprade: Opitý 26-ročný vodič zrazil chodkyňu, nafúkal 1,64 promile
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Sobotňajší večer v Poprade poznačila tragická dopravná nehoda.

Pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu večer na Štefánikovej ulici v Poprade, zahynula 32-ročná chodkyňa. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

K nehode došlo približne o 20:22. Policajná hliadka zastavovala vodiča osobného motorového vozidla, ktorý nereagoval na výzvy policajtov a začal unikať. Počas jazdy prešiel na červenú a zrazil 32-ročnú chodkyňu.

„Žena utrpela vážne zranenia. Napriek snahe záchranárov na mieste nehody zraneniam, žiaľ, podľahla,“ uvádza polícia s tým, že vodič po zrážke zastavil. Išlo o 26-ročného muža, ktorý sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom približne 1,64 promile. Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode.

Okolnosti nehody polícia ďalej vyšetruje. Zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. „Nezodpovednosť za volantom môže mať tragické a nezvratné následky,“ upozorňuje polícia.

7. novembra 2026 o 15:47 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
12. novembra 2026 o 6:36 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
13. novembra 2026 o 11:50 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Krimi Polícia SR
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 08:18
Za 4,50 eura získal 480-tisíc. Slovák trafil výherné čísla a zabezpečil si pravidelný príjem na desať rokov
Za 4,50 eura získal 480-tisíc. Slovák trafil výherné čísla a zabezpečil si pravidelný príjem na desať rokov
pred hodinou
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
11. 11. 2026 6:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 10:04
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 10:04
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
včera o 17:00
Rodina zosnulého športovca z chorvátskej psychiatrie žiada vyšetrovanie. Kristiana utýrali na psychiatrii
Rodina zosnulého športovca z chorvátskej psychiatrie žiada vyšetrovanie. Kristiana utýrali na psychiatrii
11. 11. 2026 6:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 14:41
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
11. 11. 2026 6:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
7. 11. 2026 15:47
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
8. 11. 2026 11:33
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
1
8. 11. 2026 15:14
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
NikeSKIMS uvádza kolekciu Retro Sport. Zimné vrstvy, doplnky aj kultové tenisky Waffle Racer dostali fresh vzhľad
včera o 14:28
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
pred 3 dňami
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
8. 11. 2026 9:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
Slovensko Všetko
Zbytočne vyhadzuješ peniaze von oknom: Štyri chyby pri kúrení predražujú účty, takto sa ich zbavíš
dnes o 09:03
Zbytočne vyhadzuješ peniaze von oknom: Štyri chyby pri kúrení predražujú účty, takto sa ich zbavíš
Kúrenie patrí v chladných mesiacoch k najväčším žrútom rodinného rozpočtu.
PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii. Miesta si rozdelia v pomere 4:1
dnes o 09:08
PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii. Miesta si rozdelia v pomere 4:1
Zaplatil všetky odvody, napriek tomu musí zaplatiť 282 eur. SaS upozornila na prípad podnikateľa z Galanty
dnes o 09:50
Zaplatil všetky odvody, napriek tomu musí zaplatiť 282 eur. SaS upozornila na prípad podnikateľa z Galanty
Za 4,50 eura získal 480-tisíc. Slovák trafil výherné čísla a zabezpečil si pravidelný príjem na desať rokov
dnes o 08:18
Za 4,50 eura získal 480-tisíc. Slovák trafil výherné čísla a zabezpečil si pravidelný príjem na desať rokov
Mazurek sa v Prahe nedostal na konferenciu krajnej pravice. Vchod zablokovali stovky demonštrantov
včera o 19:15
Mazurek sa v Prahe nedostal na konferenciu krajnej pravice. Vchod zablokovali stovky demonštrantov
Danko chystá „Lex Taraba“ na zastropovanie odmien v štátnej správe
včera o 16:15
Danko chystá „Lex Taraba“ na zastropovanie odmien v štátnej správe
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Zbytočne vyhadzuješ peniaze von oknom: Štyri chyby pri kúrení predražujú účty, takto sa ich zbavíš
dnes o 09:03
Zbytočne vyhadzuješ peniaze von oknom: Štyri chyby pri kúrení predražujú účty, takto sa ich zbavíš
pred hodinou
Tragická nehoda v Poprade: Opitý 26-ročný vodič zrazil chodkyňu, nafúkal 1,64 promile
dnes o 09:08
PS a Demokrati sa dohodli na predvolebnej koalícii. Miesta si rozdelia v pomere 4:1
Ekonomika Všetko
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
10. 11. 2026 14:35
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 3 dňami
Obrovská správa pre Slovensko: Kia zvažuje, že do Žiliny presunie výrobu úplne všetkých svojich elektromobilov
6. 11. 2026 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺
včera o 10:00
Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺
Fun facts o EÚ, o ktorých si pravdepodobne netušil 🇪🇺
Štyria europoslanci hlasovali proti (Komentár)
pred 2 dňami
Štyria europoslanci hlasovali proti (Komentár)
Čo jedia europoslanci a koľko to stojí?
pred 2 dňami
Čo jedia europoslanci a koľko to stojí?
Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur
pred 2 dňami
Kriminalisti v Žiline dolapili sériového podpaľača áut: Na elektrickej kolobežke napáchal škody za vyše 100-tisíc eur
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
1
pred 4 dňami
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
Viac