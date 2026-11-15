Sobotňajší večer v Poprade poznačila tragická dopravná nehoda.
Pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu večer na Štefánikovej ulici v Poprade, zahynula 32-ročná chodkyňa. Prešovská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
K nehode došlo približne o 20:22. Policajná hliadka zastavovala vodiča osobného motorového vozidla, ktorý nereagoval na výzvy policajtov a začal unikať. Počas jazdy prešiel na červenú a zrazil 32-ročnú chodkyňu.
„Žena utrpela vážne zranenia. Napriek snahe záchranárov na mieste nehody zraneniam, žiaľ, podľahla,“ uvádza polícia s tým, že vodič po zrážke zastavil. Išlo o 26-ročného muža, ktorý sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom približne 1,64 promile. Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode.
Okolnosti nehody polícia ďalej vyšetruje. Zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. „Nezodpovednosť za volantom môže mať tragické a nezvratné následky,“ upozorňuje polícia.