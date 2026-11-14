Od soboty 14. novembra sa začnú záchranné práce, ktoré si vyžiadajú niekoľkotýždňové dopravné obmedzenia.
Na ceste pod Strečnom sa od soboty 14. novembra začnú záchranné práce pre nestabilný skalný svah, z ktorého hrozí pád skál na vozovku. Okresný úrad v Žiline preto v piatok vyhlásil mimoriadnu situáciu.
Práce sa začnú o 6.00 h a potrvajú niekoľko týždňov. Vodiči musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Na približne 250-metrovom úseku cesty I/18 bude doprava dočasne vedená iba v jednom jazdnom pruhu. Riadiť ju budú semafory a pracovníci.
Slovenská správa ciest plánuje zabezpečiť skalný svah ochrannými sieťami, plotmi a bariérami. Nad cestou vznikne aj dočasná ochranná konštrukcia, ktorá má zabrániť pádu skál na vozidlá.
Celkové sanačné práce majú stáť približne 17 miliónov eur. Dodávateľ má na ich dokončenie 175 dní od prevzatia staveniska. Mimoriadnu situáciu a priebeh prác opätovne vyhodnotia 23. novembra.