Maďarskí vyšetrovatelia majú za sebou mimoriadny úlovok pripomínajúci mafiánske filmy.
V maďarskej štátnej pokladnici skončilo v piatok 13. novembra približne 18 miliónov eur v hotovosti. Peniaze zaistili pracovníci Národného úradu pre vymáhanie a správu majetku (NVVH) počas dvojdňovej razie v Budapešti a v Peštianskej, Békešskej a Novohradskej župe.
Vyšetrovatelia našli vyše päť miliárd forintov, 2,65 milióna eur a 1,25 milióna dolárov na netradičných miestach – balíky bankoviek boli zakopané v lesoch, ukryté v poľnohospodárskych budovách, skladoch, bytoch aj v tajnom trezore.
Miliardové úplatky pri nákupe autobusov
Ako uvádzajú Aktuality, nález priamo súvisí s korupčnou kauzou bývalého ministra národného rozvoja a poslanca vládneho Fideszu Miklósa Sesztáka. Parlament ho koncom septembra zbavil imunity a súd ho poslal do väzby, politik však vinu odmieta. Prokuratúra ho podozrieva z prijímania miliardových úplatkov v kauze štátneho dopravcu Volánbusz. Ten v rokoch 2015 až 2018 nakúpil vyše 600 ojazdených autobusov a nehnuteľnosť v Kecskeméte výrazne nad trhovú cenu, čím štátu vznikla škoda vyše 25 miliónov eur.
Namočený je aj známy miliardár
Predražené zákazky prebiehali cez sieť sprostredkovateľských firiem a nelegálne zisky sa podľa polície legalizovali cez fiktívne pôžičky a reality v Budapešti. V kauze čelí obvineniu aj jeden z najbohatších Maďarov, šéf realitnej skupiny Indotek Group Dániel Jellinek, cez ktorého firmu sa mali peniaze presúvať. Bývalého šéfa Volánbuszu Antala Feketeho už súd v októbri v súvisiacom procese neprávoplatne odsúdil na tri roky väzenia.