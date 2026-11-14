Európu na rokovaniach o Ukrajine zastúpi 5 krajín. Moskva však žiada jedného vyjednávača
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TASR
dnes 14. novembra 2026 o 17:45
Čas čítania 0:36

Európu na rokovaniach o Ukrajine zastúpi 5 krajín. Moskva však žiada jedného vyjednávača

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Európu na rokovaniach o Ukrajine zastúpi 5 krajín. Moskva však žiada jedného vyjednávača
Zdroj: TASR/AP Sergei Bobylev

Európski lídri sa na neformálnom samite v Dubline dohodli, kto bude zastupovať záujmy kontinentu na ďalšom kole rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.

Európu bude na ďalšom kole rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine zastupovať päť krajín - Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, ako aj predstavitelia inštitúcií Európskej únie. Podľa zdroja agentúry AFP sa na tom zhodli lídri členských krajín EÚ na neformálnom summite v Dubline, píše TASR.

Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ EÚ oboznámený s dianím na summite povedal, že Európania sa teraz môžu začať zaoberať tým, o čom presne rokovať s Ruskom. Moskva má však k účasti Európy naďalej výhrady a požaduje, aby kontinent zastupoval jeden vyjednávač.

Americkí predstavitelia tento týždeň vyvolali v Európe obavy, keď v rámci rusko-ukrajinských rokovaní v Abú Zabí začali hovoriť o možnom vytvorení novej bezpečnostnej architektúry európskeho kontinentu.

Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa AFP už dlhodobo usiluje o zmenu desaťročia platného rámca, ktorý tvorí základ bezpečnosti európskeho kontinentu, a o oslabenie vojenskej aliancie NATO.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že o európskom bezpečnostnom usporiadaní netreba hovoriť, pretože už existuje.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND/volně k užití
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Súvisiace témy:
Zahraničie Európska únia Vojna na Ukrajine
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