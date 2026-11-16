Školy budú fungovať aj 17. novembra. Voľno budú mať najmä študenti vysokých škôl

Riaditeľské voľno udelili školy napríklad v Poprade, Trenčíne či Bratislave, väčšina vysokých škôl bude bez výučby.
Deň boja za slobodu a demokraciu (17. 11.) je štátny sviatok, ale nie je dňom pracovného pokoja. Ministerstvo školstva potvrdilo, že v školách bude 17. novembra štandardné vyučovanie. Niektoré školy však v utorok udelili riaditeľské voľno.
Ministerstvo pripomenulo, že riaditeľské voľno je možné udeliť len za určitých podmienok: „Riaditeľ školy môže udeliť žiakom riaditeľské voľno len zo závažných dôvodov, najmä organizačných alebo prevádzkových, v súlade so školským zákonom“. Školy môžu tento deň podľa rezortu využiť aj na to, aby žiakom priblížili význam slobody, demokracie a udalostí Novembra 1989. Vyučovanie môžu obohatiť o tematické aktivity, diskusie či workshopy. O konkrétnom postupe rozhodujú riaditelia škôl.
Voľno budú mať napríklad žiaci v školách v Poprade a Trenčíne, v Základnej škole s materskou školou v Radošine, v Ľubici, ale aj v niektorých základných školách v Bratislave. Trnavský samosprávny kraj odporučil riaditeľom svojich stredných škôl, aby na 17. novembra udelili riaditeľské voľno.
Ak študuješ na vysokej škole, pravdepodobne budeš mať voľno. Väčšina vysokých škôl na Slovensku ho v súvislosti s Dňom boja za slobodu a demokraciu udelila. Rozhodli o tom jednotliví rektori. Niektoré univerzity pri tejto príležitosti organizujú podujatia, na ktorých si pripomenú aj Medzinárodný deň študentstva, ktorý na tento deň pripadá.