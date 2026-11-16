Na D1 pri Bernolákove sa zrazili dve autá. Dodávka blokuje stredný pruh

Auto blokuje aj pravý pruh na ceste R1 za Trnavou.
Na diaľnici D1 pred križovatkou Bernolákovo smerom od Senca sa v pondelok ráno zrazili dve autá. Dodávka po nehode blokuje stredný pruh, druhé auto je na krajnici. Rátaj preto so zdržaním, upozorňuje Zelená vlna STVR na Facebooku.
Nehoda sa stala aj na R1. „Za Trnavou smerom na Nitru na kilometri 2,5 je blokovaný pravý pruh“.
7. novembra 2026 o 15:47 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
13. novembra 2026 o 11:50 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku