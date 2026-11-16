Strana Zoroslava Kollára chce od základu prekopať slovenské zdravotníctvo.
Ak by sa strana Právo na pravdu dostala k moci, slovenské zdravotníctvo by čakalo veľké zemetrasenie. Subjekt Zoroslava Kollára v stanovisku pre portál Topky vysvetlil, že zrušenie poplatkov u lekárov je len začiatok. Hlavnou novinkou má byť koniec súčasného systému troch zdravotných poisťovní, ktoré by nahradil jeden spoločný Národný zdravotný fond.
Výber odvodov by mala pod palcom jednotná inštitúcia UNITAS, zatiaľ čo pacienti by dostali vlastný elektronický účet – cez ten by si vedeli overiť, čo všetko im lekár vykázal aj či bol prípadný poplatok oprávnený. Strana však zatiaľ nevypočítala, koľko by celá táto prestavba stála.
Priority Práva na pravdu
Kollárova strana zároveň tvrdí, že len liať do rezortu ďalšie peniaze nestačí, ak sa nezmenia pravidlá. Chce opraviť nemocnice, skrátiť čakanie na vyšetrenia a zaviesť jednotný katalóg výkonov. „Pacient nesmie platiť druhýkrát za starostlivosť, ktorú už má hradenú zo zdravotného poistenia. Zdravotníci však musia byť za svoju prácu spravodlivo odmeňovaní,“ uviedla strana. Posvietiť si chce aj na veľké súkromné skupiny, na ktoré dlhodobo upozorňuje Transparency International Slovensko.
Súkromníkov síce zakázať neplánuje, no žiada prísny dohľad. „Problém vidíme najmä v súčasnom nastavení súkromného podnikania v zdravotníctve, kde sa verejné peniaze môžu stávať zdrojom súkromného zisku bez dostatočnej kontroly, zatiaľ čo pacienti čelia dlhým čakacím lehotám, nedostupnej starostlivosti a ďalším poplatkom,“ dodalo Právo na pravdu.
Kollárove napojenia na dodávateľa
Pri téme podnikania v zdravotníctve hrá úlohu aj spoločnosť Biohem, ktorá dodáva zdravotnícke technológie. Ešte vo februári 2025 totiž Transparency International Slovensko a portál Aktuality poukázali na to, že väčšinový podiel vo firme získal lichtenštajnský fond a pohybovali sa okolo nej právnici z kancelárie, ktorá v minulosti zastupovala Kollára. Strana však akékoľvek prepojenia poprela.