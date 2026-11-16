Celoročné pneumatiky šetria čas aj peniaze za pravidelné prezúvanie, no mnohí šoféri pri nich robia jednu zásadnú chybu.
Celoročné pneumatiky si získavajú čoraz viac Slovákov. Kým v roku 2023 na nich podľa prieskumu Continental jazdilo 12 percent vodičov, v roku 2025 to bolo už 17 percent a takmer polovica o ich kúpe uvažovala. Hlavným lákadlom je pohodlie – odpadá prezúvanie dvakrát do roka aj skladovanie druhej sady.
Ako však upozorňuje portál Autoviny, mnohí motoristi si mylne myslia, že po ich obutí nemusia roky riešiť servis. Jedna sada pritom znáša letné horúčavy aj zimný mráz, takže bez pravidelnej kontroly ľahko prehliadneš poškodenie či nesprávny tlak.
Kolesá prehadzuj, novšie patria dozadu
Pri väčšine áut – najmä tých s predným pohonom – dostávajú predné pneumatiky zabrať oveľa viac pri brzdení, zatáčaní aj prenose výkonu. Výrobca Michelin preto odporúča každých 8 000 až 10 000 kilometrov zvážiť zámenu ich pozícií, aby sa dezén opotrebúval rovnomerne. Nejde o zákonnú povinnosť, no výrazne tým predĺžiš životnosť celej sady.
Pneumatiky však nemožno prehadzovať ľubovoľne. Mechanik musí dodržať smer otáčania vyznačený šípkou na bočnici, zohľadniť prípadné rozdielne rozmery na nápravách a po úkone skontrolovať tlak. Ak kupuješ len dva nové kusy, menej opotrebované gumy namontuj vždy na zadnú nápravu – zabezpečujú totiž smerovú stabilitu a bránia šmyku na mokrej vozovke.
Kedy sa oplatia a aký dezén potrebujú?
Celoročné obutie dáva najväčší zmysel v meste pri ročnom nájazde okolo 10 až 12-tisíc kilometrov. Ak najazdíš 20-tisíc kilometrov ročne alebo často jazdíš v náročných zimných podmienkach, oplatia sa skôr klasické sezónne sady, keďže celoročné gumy sa v letných horúčavách opotrebúvajú rýchlejšie.
Netreba zabúdať ani na zákon. Kým bežné minimum dezénu je 1,6 milimetra, v zimných podmienkach musia mať aj celoročné pneumatiky hĺbku aspoň 3 milimetre.