Zahraniční hostia tvorili takmer 85 % rastu, skokanom roka je Izrael. Česi vedú v prenocovaniach.
Od júna do septembra sa v okresoch Poprad a Kežmarok ubytovalo takmer 406.000 hostí. To je približne o osem percent viac než v doteraz rekordnom roku 2025. Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, hovorí, že počet prenocovaní vzrástol rovnakým tempom na viac než 1,13 milióna. Priemerná dĺžka pobytu sa oproti vlaňajšku nezmenila. Čísla podľa Blaškovej potvrdzujú pokračujúci záujem o región.
Hlavným ťahúňom nárastu bolo zahraničie, ktoré tvorilo takmer 85 percent celkového medziročného prírastku hostí. Zahraničných návštevníkov prišlo vyše 171.000, čo je nárast o viac ako 17 percent, a ich celkový podiel medzi turistami bol 42 percent. Domácich hostí bolo viac ako 234.000 a OOCR zaznamenala nárast o dve percentá.
Česi (+13 percent) tesne predbehli Poliakov (+11 percent) a udržali si aj prvenstvo v počte prenocovaní. Skokanom roka je Izrael: počet hostí z tejto krajiny sa viac než strojnásobil a prenocovania stúpli o vyše 230 percent na takmer 26.000.
Výrazne rástlo aj Maďarsko (+28 percent). Najsilnejšou pobaltskou krajinou zostala Litva (+10 percent). Veľká Británia zaznamenala najlepší výsledok od roku 2019 (+18 percent), pričom ju výrazne potiahol najmä september. Rástol aj záujem zo severu Európy: pri krajinách ako Fínsko, Dánsko a Švédsko stúpol počet návštevníkov o tretinu a z Nórska dokonca o 80 percent. V širšom regióne vrátane Liptova prvýkrát prekročil počet hostí zo Saudskej Arábie tisícku.